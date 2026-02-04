Uno Santa Fe | Colón | Colón

De Colón a Instituto y final en Tucumán: la novela de Kevin López tuvo destino Santo

Kevin López, quien estuvo en el Predio 4 de Junio para firmar en Colón, y se fue a Instituto, donde se frustró su llegada, finalmente tiene nuevo equipo.

4 de febrero 2026 · 11:59hs
El mercado de pases suele ofrecer historias curiosas, pero la de Kevin López se ganó un lugar entre las más insólitas del fútbol argentino reciente. El volante estuvo a punto de firmar con Colón, luego cambió de rumbo por una propuesta de Instituto, donde finalmente no se quedó tras la sorpresiva salida del DT Daniel Oldrá, y ahora su carrera dio un nuevo giro: es refuerzo de San Martín de Tucumán.

El pase que nunca se concretó en Colón

López había avanzado prácticamente en todos los pasos formales para convertirse en jugador sabalero. Incluso llegó a presentarse en el club, compartió el desayuno con sus futuros compañeros y se entrenó bajo las órdenes del cuerpo técnico. Solo restaba la firma.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, surgió una oferta de Instituto de Córdoba que modificó el escenario. El mediocampista pidió renegociar condiciones y finalmente desistió de sumarse al conjunto santafesino, en una decisión que generó sorpresa y malestar.

Instituto y un giro inesperado

El destino cordobés tampoco terminó de consolidarse. López viajó para sumarse a la “Gloria”, pero en medio de ese proceso se produjo un hecho que sacudió el ambiente: Daniel Oldrá renunció a la conducción técnica de Instituto. La salida del entrenador alteró la planificación deportiva y la operación se cayó.

Kevin L&oacute;pez plant&oacute; a Col&oacute;n por Instituto, donde se cay&oacute; la operaci&oacute;n y termin&oacute; recalando en el Santo tucumano.

Kevin López plantó a Colón por Instituto, donde se cayó la operación y terminó recalando en el Santo tucumano.

En cuestión de horas, el futbolista pasó de tener nuevo club a quedar en una situación de incertidumbre, sin contrato firmado y con su futuro otra vez abierto.

San Martín apareció y cerró la historia

En ese contexto, San Martín de Tucumán aceleró gestiones y logró cerrar la incorporación.

Kevin López ya firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo del “Santo” para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El volante de 24 años, cuyo pase pertenece a Independiente, llega a préstamo y se sumará en las próximas horas al plantel en el complejo de La Ciudadela. Desde el cuerpo técnico esperan que aporte dinámica, despliegue y claridad en la mitad de la cancha, en una zona clave para las aspiraciones del equipo.

Una segunda oportunidad para enfocarse solo en jugar

Tras semanas de idas y vueltas, López encontró finalmente estabilidad. Lo que comenzó como una llegada casi segura a Santa Fe, siguió con un fugaz paso por Córdoba y terminó con un nuevo desafío en Tucumán.

Ahora, lejos del ruido del mercado, el mediocampista buscará transformar esta historia agitada en rendimiento dentro de la cancha y convertirse en una pieza importante para un San Martín que apunta a ser protagonista en la pelea por el ascenso.

