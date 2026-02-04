Cha Roga inicio una etapa clave de su pretemporada con renovadas expectativas

Cha Roga Club es una de las fundadoras de la Unión Santafesina de Rugby. A puntos de cumplir 74 años de vida, ya que se fundó el 6 de febrero de 1952, la escuadra ubicada en Santo Tomé, y que tiene como presidente a Isidro Ordoñez, puso manos a la obra a la pretemporada con cambio de entrenadores en el plantel superior con el objetivo de afrontar el desafío de jugar en la segunda división del Torneo Regional del Litoral. En dicha competencia debutarán el 21 de marzo visitando en Esperanza ante Alma Juniors.

El plantel superior de la entidad ubicada en la ciudad de Santo Tomé, arrancó el pasado fin de semana la etapa clave en las exigentes pero siempre necesarias en las pretemporadas, que son el trabajo en el campo de juego. La segunda quincena de enero fue dedicada a la adecuación física, y ahora la parte de rugby. Está planificado una serie de amistosos para la segunda quincena de febrero, y el dato sobresaliente, es que el Cangrejo cuenta con nuevos entrenadores.

image Gisela Acuña junto a Pepe Ruiz y Gero Aguilera son los conductores del plantel superior Cangrejo.

El presente 2026 tendrá a José Manuel Pepe Ruiz, Gisela Acuña y Gerónimo Aguilera como entrenadores principales del plantel superior de Cha Roga Club que deberá afrontar la Segunda División del interuniones litoraleño.

El grupo contará con la colaboración de Andrés Rosso, José Perlender, Pier Crocce, Fabián Gamarra, Francisco Villamayor y Mateo Ordoñez. Los preparadores físicos son Joaquín Alonso y Fabián Posse; Mateo Ordoñez es el analista de video; mientras que los mánagers son Verónica Goggia y Miguel Guerra.

A todas luces surge que se trata de un triunvirato, son un grupo de tres entrenadores; Acuña, Aguilera y Pepe Ruiz. Después el encargado de reserva es Pier Crocce; el de la pre-reserva, José Perldender, y Andrés Rosso, el responsable de la M19. El dato particular es que los cuatro planteles entrenan todos juntos.

"No me esperaba volver a ser el entrenador del plantel superior. Lógicamente a mí particularmente es todo un desafío y me siento cómodo en cualquier lugar del club en el cual empecé a jugar a los 7 años. Estoy muy contento, y más todavía porque con la gente que comparto la conducción técnica, con Geri es un gran amigo y empezamos a jugar juntos desde muy chicos. Con Gisela fui su primer entrenador cuando empezó a jugar al rugby y en los últimos años lo compartimos en las divisiones juveniles que entrenamos juntos" le dijo José Manuel Ruiz a UNO Santa Fe.

El entrenador de Cha Roga manifestó que "La oportunidad que tenemos de jugar en Segunda División hace que las expectativas sean buenas para los chicos y para nosotros. El objetivo es ser lo más competitivos posible, y disfrutar como le dijimos a los jugadores. Para ello tenemos que entrenar duramente como lo estamos haciendo. No es fácil, pero lógicamente que es un proceso. Calculo que nos va a costar un poco el cambio de ritmo y velocidad, pero nos estamos preparando para eso".

image Cha Roga Club deberá afrontar el torneo de segunda división del Regional del Litoral.

"Tenemos planificado una dura pretemporada. Se arrancó el 17 de enero en el Parque del Sur, y el sábado ya iniciamos los trabajos de rugby en el club. El 21 de febrero tenemos una práctica conjunta con la gente de Corondá RC, y el 28 vamos al Torneo que organiza Capibá en Paraná. Y el 7 de marzo jugamos un amistoso con los chicos de San Francisco allá en Córdoba" sostuvo Pepe Ruiz a cerca de la previsión de partidos de preparación.

En la primera fecha de la Segunda División del TRL, Cha Roga jugará el 21 de marzo, en Esperanza, frente a Alma Juniors, y el debut en su reducto está previsto para el 11 de abril, frente al duro elenco de los Caranchos de Rosario. En la tercera fecha, el 18 de abril, jugará el clásico frente a Universitario en barrio Las Delicias de nuestra capital.