Tragedia en el norte de la ciudad: Policía y Fiscalía investigan un presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido esta madrugada

El dramático episodio fue descubierto en una casa en Venezuela al 10.400. Ambas víctimas presentaban impacto de bala en la cabeza. En la escena del crimen secuestraron una pistola

El trágico episodio fue alertado en la madrugada, en el norte de la ciudad

Esta madrugada de domingo, pasadas las 2.55 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial, una mujer y un hombre fueron hallados muertos dentro de una vivienda ubicada sobre calle Venezuela al 10.400 , en el extremo norte de la ciudad de Santa Fe .

La alerta fue recibida a través de llamados de vecinos a los operadores de turno de la central de emergencias 911 , quienes informaron sobre un desorden y presuntas detonaciones de arma de fuego en el inmueble.

Minutos después arribaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe (PSF), quienes al llegar fueron abordados por una vecina. La mujer manifestó que un menor le había contado que su madre había sido herida por su padre.

Ante la gravedad del hecho, los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron a una mujer y a un hombre tendidos en el suelo, ambos con impactos de bala en la cabeza. Junto al cuerpo del hombre se hallaba un arma de fuego.

Intervención del SIES 107 y primeras actuaciones

Pocos minutos después llegó un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quien constató el fallecimiento de ambas personas.

Durante la inspección inicial de la escena, los efectivos hallaron una pistola, que fue secuestrada y preservada para los peritajes correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como Y. A. M., de 29 años, y J. V., de quien aún no trascendió la edad.

Peritajes crinalísticos

Personal policial también intervino en la situación del menor, hijo de la pareja, quien habría dado aviso del hecho a un vecino. Además, se inició la identificación de testigos en el barrio y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que puedan aportar información.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que dio intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la intervención de la Brigada de Femicidios, la preservación del menor, la toma de testimonios, el secuestro de registros fílmicos y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se practicará la necropsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Los peritajes en el lugar fueron realizados por personal especializado del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

• LEER MÁS: Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco