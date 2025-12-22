Napoli venció a Bologna y se quedó con la Supercopa de Italia

Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 2-0 a Bologna en la final disputada en Riad, Arabia Saudita

Napoli se consagró campeón de la Supercopa de Italia y volvió a levantar un título luego de una década, tras vencer por 2-0 a Bologna en la final disputada en Riad, Arabia Saudita.

Con una actuación sólida y dominante, el equipo dirigido por Antonio Conte fue claramente superior a su rival y selló la historia gracias a una noche inspirada de David Neres que marcó un doblete.

El conjunto napolitano marcó diferencias desde el desarrollo mismo del juego. Aunque Bologna intentó plantarse con orden en los primeros minutos, Napoli se adueñó del control y comenzó a generar las situaciones más claras. A los 39 minutos del primer tiempo, Neres abrió el marcador con un zurdazo exquisito desde fuera del área que se coló en el ángulo y rompió la paridad.

Ya en el complemento, los Azurri mantuvieron la intensidad y aprovecharon un error defensivo rival para liquidar el encuentro. Nuevamente Neres fue protagonista: interceptó una salida fallida y definió con una sutil vaselina ante la salida del arquero, estableciendo el 2-0 que prácticamente sentenció la final.

Con la ventaja a su favor, Napoli administró los tiempos del partido sin pasar sobresaltos. Bologna, falto de ideas y profundidad, nunca logró inquietar seriamente al arco rival, mientras que el equipo de Conte mostró solidez defensiva y personalidad para sostener el resultado hasta el pitazo final.

De esta manera, Napoli conquistó su tercera Supercopa Italiana y cortó una racha de 10 años sin títulos en esta competencia. Además, el triunfo consolidó el ciclo de Antonio Conte y convirtió a Aurelio De Laurentiis en el presidente más ganador de la historia del club.

