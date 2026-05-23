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"¡Hola, Groenlandia!": la llamativa imagen que publicó Trump en sus redes sociales

El presidente estadounidense realizó el posteo en sus redes sociales y se viralizó rápidamente

23 de mayo 2026 · 17:07hs
Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: ¡Hola

Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: "'¡Hola, Groenlandia!".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado una llamativa imagen hecha con inteligencia artificial donde aparece detrás de las montañas de Groenlandia, observando la ciudad.

Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: "'¡Hola, Groenlandia!".

trump Groenlandia
Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: "'¡Hola, Groenlandia!".

Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: "'¡Hola, Groenlandia!".

Por su parte, el gobernador de Luisana, Jeff Landry, afirmó que fue "un viaje fantástico" y "conoció a mucha gente" tras visitar la isla.

Sin embargo, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió que le reiteró a los funcionarios estadounidenses que visitaron la isla que la misma “no está en venta” y que el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación no es negociable.

Nielsen lo comentó en una breve rueda de prensa en Nuuk luego de reunirse con Landry, enviado especial, y el embajador estadounidense en Dinamarca, Kenneth A. Howery, informó el diario local groenlandés Sermitsiaq.__IP__

“Hemos repetido que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no es negociable”, indicó Nielsen, citado por el reporte.Nielsen indicó que la reunión se realizó con un tono respetuoso y positivo y que Groenlandia sigue comprometida con el diálogo y a encontrar las mejores soluciones.

Donald Trump Groenlandia imagen Redes Sociales
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