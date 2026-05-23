"¡Hola, Groenlandia!": la llamativa imagen que publicó Trump en sus redes sociales

El presidente estadounidense realizó el posteo en sus redes sociales y se viralizó rápidamente

Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: "'¡Hola, Groenlandia!".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado una llamativa imagen hecha con inteligencia artificial donde aparece detrás de las montañas de Groenlandia , observando la ciudad.

Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: "'¡Hola, Groenlandia!".

trump Groenlandia Trump utilizó su cuenta personal de Truth Social para difundir la fotografía acompañada del texto: "'¡Hola, Groenlandia!". gentileza

Por su parte, el gobernador de Luisana, Jeff Landry, afirmó que fue "un viaje fantástico" y "conoció a mucha gente" tras visitar la isla.

Sin embargo, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió que le reiteró a los funcionarios estadounidenses que visitaron la isla que la misma “no está en venta” y que el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación no es negociable.

Nielsen lo comentó en una breve rueda de prensa en Nuuk luego de reunirse con Landry, enviado especial, y el embajador estadounidense en Dinamarca, Kenneth A. Howery, informó el diario local groenlandés Sermitsiaq.__IP__

“Hemos repetido que el pueblo groenlandés no está en venta y que nuestro derecho a la autodeterminación no es negociable”, indicó Nielsen, citado por el reporte.Nielsen indicó que la reunión se realizó con un tono respetuoso y positivo y que Groenlandia sigue comprometida con el diálogo y a encontrar las mejores soluciones.