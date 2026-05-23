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Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan en Roland Garros

Los tres tenistas argentinos debutarán este domingo en Roland Garros.También jugará el tenista más ganador de la historia, que es Novak Djokovic

23 de mayo 2026 · 12:24hs
Tomás Etcheverry debuta este domingo en Roland Garros.

Tomás Etcheverry debuta este domingo en Roland Garros.

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry (23°), Thiago Tirante y Marco Trungelliti debutarán este domingo en Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam del año.

El debut de tres argentinos en Roland Garros

El primero de ellos en salir a la cancha será Tirante, quien a partir de las 6 de la mañana se enfrentará con el español Pablo Llamas Ruíz en la Cancha 13.

Tirante, que actualmente ocupa el puesto número 58 del ranking ATP, viene de caer en la primera ronda del ATP 250 de Ginerbra, aunque unos días antes había tenido una gran actuación al alcanzar los octavos de final en el Masters de Roma.

Luego será el turno de Trungelliti, que no antes de las 7:10 se medirá con el francés Kyrian Jacquet en la Cancha 6. La de esta año será la primera participación para el argentino en Roland Garros desde el año 2018. Además, es la primera vez que ingresa al cuadro principal sin tener que afrontar la clasificación.

Pese a que este año logró ingresar al top 100 por primera vez en su carrera a los 36 años, Trungelliti lleva varias semanas sin conseguir un triunfo en un cuadro principal. Incluso la semana pasada sufrió una insólita derrota ante su compatriota Mariano Navone en un encuentro que tenía completamente dominado.

El último argentino en salir a la cancha será Etcheverry, que tendrá un interesante duelo con el portugués Nuno Borges no antes de las 7:40 en la Cancha 13, una vez que finalice el enfrentamiento entre Tirante y Llamas Ruíz.

Etcheverry atraviesa la mejor temporada de su carrera y tiene una gran oportunidad en esta edición de Roland Garros para seguir escalando en el ranking, ya que el año pasado cayó en la primera ronda. Su mejor actuación en este torneo se dio en el 2023, cuando dio la gran sorpresa y alcanzó los cuartos de final.

Este domingo también se dará el estreno del serbio Novak Djokovic (3°), tres veces campeón de Roland Garros (2016, 2021 y 2023) y el tenista más ganador de la historia del tenis. El serbio tendrá un encuentro para nada cómodo ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard no antes de las 15:15.

También jugará el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, que será el segundo preclasificado por la baja del español y bicampeón defensor, Carlos Alcaraz. Su oponente será el local Benjamin Bonzi.

Etcheverry Roland Garros tenistas
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