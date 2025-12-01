Uno Santa Fe | Ovación | Náutico El Quillá

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá se consagró campeón en Sub 19 y Sub 16 en el Torneo Oficial de damas al superar en la final a Santa Fe RC y a CRAI, respectivamente

Ovación

Por Ovación

1 de diciembre 2025 · 09:08hs
Náutico El Quillá se coronó campeón en la categoría Sub 19 del Oficial.

Náutico El Quillá se coronó campeón en la categoría Sub 19 del Oficial.

Fue un gran fin de semana para los tres equipos que puso en cancha el Club Náutico El Quillá. Sucede que la entidad del Parque Belgrano se consagró campeón en Sub 19, Sub 16 y en la divisional reserva del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Es importante destacar que la final de primera división fue postergada para el sábado 13 de diciembre por cuestiones climáticas.

El Quillá campeón por partida doble en el Oficial

En la categoría Sub 19, Náutico El Quillá derrotó a Santa Fe Rugby por 4 a 1 con goles de Fiorella Primón, Delfina Cuscueta, Julia Ponzo y Victoria Pereyra en el sintético de agua de la ASH bajo el arbitraje de Nicolás Kakazú y Maximiliano Miranda. En semifinales, las Tiburonas habían superado a Banco Provincial por 2 a 0, y las Tricolores derrotaron a CRAI por 1 a 0. Previamente, en cuartos de final superó a Argentino de San Carlos por 15 a 0. Con la victoria ante el Santa se adjudicaron el tetracampeonato.

En la categoría Sub 16, las Tiburonas doblegaron a CRAI por 2 a 1 con goles de Delfi Cuesta y se adjudicaron el certamen, cerrando de esta manera un increíble año deportivo. En semifinales, El Quillá goleó 5 a 0 a Alma Juniors de Esperanza y las Gitanas doblegaron a Santa Fe Rugby por 3 a 1. El tercer lugar quedó para Santa Fe Rugby tras vencer a Alma Juniors de Esperanza por 7 a 0.

En cuanto a la divisional reserva, las chicas conducidas por Juan Francisco David, obtuvieron el certamen al ganarle por 3 a 2 en la final a Banco Provincial con goles de Virginia Suárez, Francisca Rivadeneira y Juli Bessone. Con esta nueva medalla dorada, se adjudicaron el tricampeonato. En semifinales derrotó al CRAI por 1 a 0, y en cuartos de final superaron a Alma Juniors de Esperanza por 4 a 0.

image
En Sub 16, las Tiburonas se impusieron a CRAI por 1 a 0 y se quedaron con el certamen.

En Sub 16, las Tiburonas se impusieron a CRAI por 1 a 0 y se quedaron con el certamen.

Síntesis

El Quillá Azul 4- Santa Fe RC Rojo 2

El Quillá Azul: Julieta Romitti; Malena Bertone, Giuliana Lucca, Milagros Massat, Fiorella Primón, Julia Ponzo, Amparo Gorsino, Victoria Pereyra, Valentina Coscueta, Jazmín Galíndez, Giustina Caru. DT: Juan Francisco David. Luego ingresaron: Delfina Coscueta, Rosario González, Clara Nelu, Julia Tarchini, Guillermina Coscio, Lucía Eberhard, Fiamma Romano, Emilia Bechis.

Santa Fe Rugby Rojo: Rocío Alonso, Emilia Andreoli, Clementina Busaniche, Mercedes Dalla Fontana, Emma Fiorio, Emilia Galíndez, Delfina López, Simona Mocchiutti (c), Pilar Robaina, Emilia Vidoz. DT: Martín Vich. Luego ingresaron: Paz Meinardi, Daniela Marino, Guillermina Linari, Justina Prazenka, Camila Montalbetti, Federica Mai, Isabella Kosmina, Amparo Giménez Melo, Consuelo El Halli Obeid.

Goles: Fiorella Primón (CNQ), Emilia Galíndez (SFRC), Delfina Cuscueta (CNQ), Julia Ponzo (CNQ), Victoria Pereyra (CNQ) y Delfina López (SFRC).

Tarjetas Verdes: Clara Nelu (CNQ), Emilia Galíndez, Guillermina Linari (SFRC).

Tarjetas Amarillas: Fiorella Primón y Julia Ponzo (CNQ).

Cancha: ASH

Árbitros: Nicolás Kakazú y Maximiliano Miranda (ASH)

Jornada final Torneo Oficial de damas:

Sábado 13 de diciembre:

9hs – Sub14: El Quillá vs Alma Juniors (3º y 4º Puesto)

11hs – Sub14: CRAI vs SFRC (FINAL)

15:30hs – Primera: La Salle vs SFRC (3º y 4º Puesto)

17:30hs – Primera: Banco vs El Quillá (Final)

Náutico El Quillá Oficial hockey
Noticias relacionadas
El Matador ganó en San Javier frente a Central por 1 a 0 y continúa en carrera.

Los equipos de San Justo clasificaron a octavos en el Regional Amateur

Santa Fe se consagró subcampeón de la copa de Bronce en el Seven de la República.

Nordeste se consagró campeón del 41° Seven de la República en Paraná

torneo promocional: union y progreso igualo la serie final ante kimberley

Torneo Promocional: Unión y Progreso igualó la serie final ante Kimberley

torneo clausura femenino: alma juniors forzo un desempate en la serie final

Torneo Clausura Femenino: Alma Juniors forzó un desempate en la serie final

Lo último

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Último Momento
¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

Unión, ante un escenario inesperado para retener a Tagliamonte

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Científicos de UNL desarrollaron un innovador alimento con colágeno hidrolizado a base de gelatina

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Fin de la segmentación: cómo afectará a los usuarios santafesinos el nuevo esquema de subsidios energéticos en 2026

Ovación
Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

Tapia felicitó a José Alonso tras su triunfo en las elecciones de Colón

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

¿Con qué porcentaje de votos José Alonso se consagró presidente de Colón?

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

El delantero que vuelve a Unión y que podría marcharse nuevamente

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"