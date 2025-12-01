Náutico El Quillá festejó por partida doble en el Oficial de hockey

Náutico El Quillá se consagró campeón en Sub 19 y Sub 16 en el Torneo Oficial de damas al superar en la final a Santa Fe RC y a CRAI, respectivamente

Fue un gran fin de semana para los tres equipos que puso en cancha el Club Náutico El Quillá. Sucede que la entidad del Parque Belgrano se consagró campeón en Sub 19, Sub 16 y en la divisional reserva del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Es importante destacar que la final de primera división fue postergada para el sábado 13 de diciembre por cuestiones climáticas.

En la categoría Sub 19, Náutico El Quillá derrotó a Santa Fe Rugby por 4 a 1 con goles de Fiorella Primón, Delfina Cuscueta, Julia Ponzo y Victoria Pereyra en el sintético de agua de la ASH bajo el arbitraje de Nicolás Kakazú y Maximiliano Miranda. En semifinales, las Tiburonas habían superado a Banco Provincial por 2 a 0, y las Tricolores derrotaron a CRAI por 1 a 0. Previamente, en cuartos de final superó a Argentino de San Carlos por 15 a 0. Con la victoria ante el Santa se adjudicaron el tetracampeonato.

En la categoría Sub 16, las Tiburonas doblegaron a CRAI por 2 a 1 con goles de Delfi Cuesta y se adjudicaron el certamen, cerrando de esta manera un increíble año deportivo. En semifinales, El Quillá goleó 5 a 0 a Alma Juniors de Esperanza y las Gitanas doblegaron a Santa Fe Rugby por 3 a 1. El tercer lugar quedó para Santa Fe Rugby tras vencer a Alma Juniors de Esperanza por 7 a 0.

En cuanto a la divisional reserva, las chicas conducidas por Juan Francisco David, obtuvieron el certamen al ganarle por 3 a 2 en la final a Banco Provincial con goles de Virginia Suárez, Francisca Rivadeneira y Juli Bessone. Con esta nueva medalla dorada, se adjudicaron el tricampeonato. En semifinales derrotó al CRAI por 1 a 0, y en cuartos de final superaron a Alma Juniors de Esperanza por 4 a 0.

image En Sub 16, las Tiburonas se impusieron a CRAI por 1 a 0 y se quedaron con el certamen.

Síntesis

El Quillá Azul 4- Santa Fe RC Rojo 2

El Quillá Azul: Julieta Romitti; Malena Bertone, Giuliana Lucca, Milagros Massat, Fiorella Primón, Julia Ponzo, Amparo Gorsino, Victoria Pereyra, Valentina Coscueta, Jazmín Galíndez, Giustina Caru. DT: Juan Francisco David. Luego ingresaron: Delfina Coscueta, Rosario González, Clara Nelu, Julia Tarchini, Guillermina Coscio, Lucía Eberhard, Fiamma Romano, Emilia Bechis.

Santa Fe Rugby Rojo: Rocío Alonso, Emilia Andreoli, Clementina Busaniche, Mercedes Dalla Fontana, Emma Fiorio, Emilia Galíndez, Delfina López, Simona Mocchiutti (c), Pilar Robaina, Emilia Vidoz. DT: Martín Vich. Luego ingresaron: Paz Meinardi, Daniela Marino, Guillermina Linari, Justina Prazenka, Camila Montalbetti, Federica Mai, Isabella Kosmina, Amparo Giménez Melo, Consuelo El Halli Obeid.

Goles: Fiorella Primón (CNQ), Emilia Galíndez (SFRC), Delfina Cuscueta (CNQ), Julia Ponzo (CNQ), Victoria Pereyra (CNQ) y Delfina López (SFRC).

Tarjetas Verdes: Clara Nelu (CNQ), Emilia Galíndez, Guillermina Linari (SFRC).

Tarjetas Amarillas: Fiorella Primón y Julia Ponzo (CNQ).

Cancha: ASH

Árbitros: Nicolás Kakazú y Maximiliano Miranda (ASH)

Jornada final Torneo Oficial de damas:

Sábado 13 de diciembre:

9hs – Sub14: El Quillá vs Alma Juniors (3º y 4º Puesto)

11hs – Sub14: CRAI vs SFRC (FINAL)

15:30hs – Primera: La Salle vs SFRC (3º y 4º Puesto)

17:30hs – Primera: Banco vs El Quillá (Final)