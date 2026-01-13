Uno Santa Fe | Ovación | Navone

Navone y Ugo Carabelli se despidieron del ATP de Auckland

Los tenistas argentinos se despidieron del certamen neozelandés e irán al Australian Open en busca de la primera victoria en 2026.

13 de enero 2026
Los tenistas argentinos Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli se despidieron este lunes en la primera ronda del ATP 250 de Auckland, en la antesala del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el nacido en 9 de Julio cayó ante el estadounidense Alex Michelsen por 6-2, 2-6 y 5-7, mientras que el “Brujo” no pudo con el chileno Alejandro Tabilo y fue derrotado por 6-4 y 6-2.

La “Nave” comenzó el choque frente al norteamericano con un gran nivel y logró llevarse el primer asalto con amplia diferencia por lo que todo indicaba que el segundo parcial sería la clasificación definitiva a la segunda fase.

No obstante, Michelsen se repuso rápidamente con mismo resultado y llenó de dudas al albiceleste que llegaba al tercer set con la obligación de ganar para seguir en carrera en el torneo más importante de Nueva Zelanda.

La tercera manga comenzó pareja y ninguno de los competidores quería ceder terreno. No obstante, el estadounidense de 21 años se llevó el cuarto juego, quebró el servicio del criollo y se puso 3-1.

La recuperación de Navone en el ATP 250 de Auckland

Lejos de achicarse, Navone se recuperó rápidamente y recortó a 3-2 la distancia en el set. Ambos concentrados mantuvieron sus saques hasta que debió disputarse el duodécimo juego con el partido 6-5 a favor del norteamericano.

Michelsen no perdonó y con un contundente 40-0 dejó el triunfo a tiro para dejar en el camino al tenista albiceleste de 24 años, número 74 del ranking ATP.

Por su parte, Ugo Carabelli se vio desdibujado ante el trasandino Tabilo y estuvo lejos de poder ofrecer resistencia, sobre todo en el segundo asalto que terminó por definir la eliminación del “Brujo”.

Tras un 6-4 en el primer set en el que el chileno logró quebrar el servicio del argentino en el quinto juego y mantener los suyos para adelantarse en el duelo, el segundo parcial fue una exhibición de Tabilo y se quedó con el triunfo.

