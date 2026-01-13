Uno Santa Fe | Ovación | Olímpico

Olímpico se llevó una importante victoria de Córdoba

Olímpico derrotó a Instituto de Córdoba por 93-69 en el estadio Ángel Sandrín y se recuperó de dos caídas en fila.

Ovación

Por Ovación

13 de enero 2026 · 08:15hs
Olímpico se llevó una importante victoria de Córdoba

Olímpico de La Banda derrotó a Instituto de Córdoba por 93-69 en el estadio Ángel Sandrín y se recuperó de dos caídas en fila en la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro comenzó parejo, con la Gloria imponiendo condiciones en la pintura a partir de Saiz y llegando a sacar ocho puntos (18-10). Sin embargo, la visita reaccionó con un parcial de 6-0 y cerró el primer cuarto abajo por la mínima (16-18), en un tramo de goleo repartido.

En el segundo período, Olímpico capitalizó las imprecisiones del Albirrojo y logró dar vuelta el marcador. Con una buena tarea de Gonzalo Bressan y un ataque más fluido, el conjunto bandeño se adelantó 33-23 promediando el parcial. A partir de allí, el desarrollo se inclinó definitivamente: triples de Montero, Ascanio y Mijares ampliaron la diferencia y dejaron sin respuestas a Instituto, que se fue al entretiempo 57-30 abajo.

La gran reacción de Olímpico ante Instituto

Tras el descanso largo, los dirigidos por Sebastián González intentaron una reacción desde la intensidad y el empuje, pero Olímpico mantuvo la solidez en su plan de juego y siguió encontrando variantes ofensivas para sostener la ventaja a lo largo de todo el complemento.

De esta manera, el conjunto de Martín Villagrán selló una clara victoria por 93-69 en condición de visitante. Gonzalo Bressan fue el jugador más destacado de la noche, con 28 de valoración.

Olímpico Córdoba Instituto
