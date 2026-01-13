Aumentan recompensa para encontrar a Natalia Acosta

La joven fue vista por última vez a fines de mayo de 2009 en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, en pleno centro santafesino

El Ministerio de Seguridad Nacional aumentó a $6 millones la recompensa para dar con el paradero de Natalia Liliana Soledad Acosta, la joven de 21 años q ue fue vista por última vez a fines de mayo de 2009 en la ciudad de Santa Fe.

La Resolución 22/2026 , publicada en el Boletín Oficial, destaca que a mediados de julio del año pasado el fiscal Walter Alberto Rodríguez solicitó a la cartera de seguridad incrementar el monto de la recompensa en el caso por la desaparición de Acosta.

La misma está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de la joven, quien fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009, en la intersección de calles Suipacha y 25 de Mayo

El fiscal detalló en su escrito que la solicitud es debido al tiempo transcurrido y que hasta el momento no se ha recibido información útil en el marco de dicha recompensa.

Hasta ahora no hay novedades respecto a qué pasó con Acosta hace 17 años y la familia continúa reclamando justicia, además de que se sepa la verdad.

La joven mide 1.70 mts. de estatura, cabello negro, ojos marrones, tez blanca y de contextura delgada.

Tras la solicitud, la ministra Alejandra Susana Monteoliva firmó la Resolución que otorga el aumento a $6 millones de recompensa para quien aporte datos útiles de Acosta.