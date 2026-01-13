Uno Santa Fe | Santa Fe | recompensa

Aumentan recompensa para encontrar a Natalia Acosta

La joven fue vista por última vez a fines de mayo de 2009 en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, en pleno centro santafesino

13 de enero 2026 · 09:10hs
Natalia Liliana Soledad Acosta

Prensa

Natalia Liliana Soledad Acosta

El Ministerio de Seguridad Nacional aumentó a $6 millones la recompensa para dar con el paradero de Natalia Liliana Soledad Acosta, la joven de 21 años que fue vista por última vez a fines de mayo de 2009 en la ciudad de Santa Fe.

La Resolución 22/2026, publicada en el Boletín Oficial, destaca que a mediados de julio del año pasado el fiscal Walter Alberto Rodríguez solicitó a la cartera de seguridad incrementar el monto de la recompensa en el caso por la desaparición de Acosta.

La misma está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de la joven, quien fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009, en la intersección de calles Suipacha y 25 de Mayo

anexo_7550299_1

El fiscal detalló en su escrito que la solicitud es debido al tiempo transcurrido y que hasta el momento no se ha recibido información útil en el marco de dicha recompensa.

Hasta ahora no hay novedades respecto a qué pasó con Acosta hace 17 años y la familia continúa reclamando justicia, además de que se sepa la verdad.

La joven mide 1.70 mts. de estatura, cabello negro, ojos marrones, tez blanca y de contextura delgada.

Tras la solicitud, la ministra Alejandra Susana Monteoliva firmó la Resolución que otorga el aumento a $6 millones de recompensa para quien aporte datos útiles de Acosta.

recompensa Natalia Acosta Ministerio de Seguridad Santa Fe
Noticias relacionadas
Los trabajadores de Vassalli cortaron durante una hora la ruta 33 en reclamo del pago de deudas salariales.

La industria metalúrgica lidera las suspensiones laborales en Santa Fe al comenzar 2026

El clima en la ciudad de Santa Fe 

Santa Fe tendrá un martes caluroso previo a la llegada de la inestabilidad

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Accidente fatal en la autopista Santa Fe-Rosario.

Animales sueltos y tragedia en la autopista: la Provincia dice que no puede alambrar 150 km y responsabiliza a los dueños

Lo último

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Último Momento
El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Ovación
El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

Mauro Peinipil: Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas

Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"