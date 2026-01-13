El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

A días del debut ante Platense en el Apertura, Leonardo Madelón debe resolver quién acompañará a Cristian Tarragona en el frente ofensivo de Unión.

A pocos días del estreno en el Torneo Apertura, Leonardo Madelón empieza a transitar el momento de las definiciones. Unión debutará el jueves 22 de enero, a las 20, frente a Platense, en el estadio 15 de Abril, y una de las principales dudas del entrenador pasa por la conformación del ataque, un sector donde hay competencia real y antecedentes recientes que pesan.

Cuando tuvo a todos los delanteros a disposición durante la segunda parte del año pasado —incluso con Lucas Gamba y Jerónimo Dómina, este último nunca considerado por decisión de la Comisión Directiva— Madelón se inclinó por una dupla clara: Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

No fue una elección casual. Tarragona llegó desde Talleres por pedido expreso del DT, que ya lo conocía de su etapa compartida en Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Estigarribia representó una de las inversiones más importantes del club en los últimos tiempos, incorporado cuando el técnico era Cristian González.

Colazo se metió en la pelea

Sin embargo, el escenario fue mutando. Agustín Colazo empezó a ganar terreno a fuerza de goles y buenas actuaciones. Su crecimiento fue sostenido y terminó cerrando el año como titular, acompañando a Tarragona, favorecido también por la situación física de Estigarribia.

El atacante paraguayo no logró estar al 100% durante buena parte del tramo final de la temporada, afectado por una sinovitis en una de sus rodillas, lo que lo marginó de la continuidad necesaria para sostener su lugar entre los once.

El amistoso que puede marcar el rumbo

El partido de este miércoles ante Alianza Lima, por la Serie Río de La Plata, aparece como una prueba clave. Madelón tiene previsto parar el equipo que imagina para el debut oficial ante Platense, por lo que allí podría empezar a despejarse la duda sobre quién acompañará a Tarragona en la ofensiva rojiblanca.

Unión festejo marcelo estigarribia UNO Santa Fe | José Busiemi

Los números también forman parte del análisis. En 2025, Estigarribia disputó cinco partidos, con 330 minutos en cancha, sin convertir goles. En el Apertura, sumó 12 encuentros, 870 minutos y un gol. En el Clausura, mejoró sus registros con 16 partidos y cuatro tantos, mientras que en Copa Argentina jugó tres partidos, con un gol en 203 minutos.

Agustín Colazo Prensa Unión

Colazo, por su parte, tuvo participación en dos partidos de Copa Sudamericana, con 80 minutos y sin goles. En el Apertura disputó nueve encuentros, acumulando 451 minutos, también sin convertir. Pero en el Clausura mostró su mejor versión: 12 partidos, 485 minutos y tres goles, además de dos presentaciones en Copa Argentina, con 60 minutos en cancha.

Una decisión que no es menor

Con Tarragona como pieza fija, la incógnita pasa por saber si Madelón apostará por la jerarquía y la inversión que representa Estigarribia o si sostendrá el momento y el crecimiento de Colazo, quien se ganó su lugar en el cierre de la temporada pasada.

LEER MÁS: ¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

El ensayo ante Alianza Lima puede ofrecer la primera pista concreta. La decisión final llegará en la antesala del jueves 22, cuando Unión levante el telón del Apertura en casa y Madelón deba resolver su primer dilema fuerte del año.