Uno Santa Fe | Unión | Unión

El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

A días del debut ante Platense en el Apertura, Leonardo Madelón debe resolver quién acompañará a Cristian Tarragona en el frente ofensivo de Unión.

Ovación

Por Ovación

13 de enero 2026 · 08:53hs
El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

UNO Santa Fe | José Busiemi

A pocos días del estreno en el Torneo Apertura, Leonardo Madelón empieza a transitar el momento de las definiciones. Unión debutará el jueves 22 de enero, a las 20, frente a Platense, en el estadio 15 de Abril, y una de las principales dudas del entrenador pasa por la conformación del ataque, un sector donde hay competencia real y antecedentes recientes que pesan.

LEER MÁS: ¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

Cuando tuvo a todos los delanteros a disposición durante la segunda parte del año pasado —incluso con Lucas Gamba y Jerónimo Dómina, este último nunca considerado por decisión de la Comisión Directiva— Madelón se inclinó por una dupla clara: Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

No fue una elección casual. Tarragona llegó desde Talleres por pedido expreso del DT, que ya lo conocía de su etapa compartida en Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Estigarribia representó una de las inversiones más importantes del club en los últimos tiempos, incorporado cuando el técnico era Cristian González.

Colazo se metió en la pelea

Sin embargo, el escenario fue mutando. Agustín Colazo empezó a ganar terreno a fuerza de goles y buenas actuaciones. Su crecimiento fue sostenido y terminó cerrando el año como titular, acompañando a Tarragona, favorecido también por la situación física de Estigarribia.

El atacante paraguayo no logró estar al 100% durante buena parte del tramo final de la temporada, afectado por una sinovitis en una de sus rodillas, lo que lo marginó de la continuidad necesaria para sostener su lugar entre los once.

El amistoso que puede marcar el rumbo

El partido de este miércoles ante Alianza Lima, por la Serie Río de La Plata, aparece como una prueba clave. Madelón tiene previsto parar el equipo que imagina para el debut oficial ante Platense, por lo que allí podría empezar a despejarse la duda sobre quién acompañará a Tarragona en la ofensiva rojiblanca.

Unión festejo marcelo estigarribia

Los números también forman parte del análisis. En 2025, Estigarribia disputó cinco partidos, con 330 minutos en cancha, sin convertir goles. En el Apertura, sumó 12 encuentros, 870 minutos y un gol. En el Clausura, mejoró sus registros con 16 partidos y cuatro tantos, mientras que en Copa Argentina jugó tres partidos, con un gol en 203 minutos.

Agustín Colazo

Colazo, por su parte, tuvo participación en dos partidos de Copa Sudamericana, con 80 minutos y sin goles. En el Apertura disputó nueve encuentros, acumulando 451 minutos, también sin convertir. Pero en el Clausura mostró su mejor versión: 12 partidos, 485 minutos y tres goles, además de dos presentaciones en Copa Argentina, con 60 minutos en cancha.

Una decisión que no es menor

Con Tarragona como pieza fija, la incógnita pasa por saber si Madelón apostará por la jerarquía y la inversión que representa Estigarribia o si sostendrá el momento y el crecimiento de Colazo, quien se ganó su lugar en el cierre de la temporada pasada.

LEER MÁS: ¿Se abre una puerta en Unión? Tomás González podría jugarse mucho más que minutos en Uruguay

El ensayo ante Alianza Lima puede ofrecer la primera pista concreta. La decisión final llegará en la antesala del jueves 22, cuando Unión levante el telón del Apertura en casa y Madelón deba resolver su primer dilema fuerte del año.

Unión Leonardo Madelón Cristian Tarragona
Noticias relacionadas
Tanto el presidente de Unión Luis Spahn como el director deportivo Santiago Zurbriggen no se apuran en la búsqueda de un volante central.

Unión no se apura y mantiene su plan para sumar a un volante central

El plantel de Unión comenzó con trabajos en doble turno.

Pretemporada en Uruguay: El plantel de Unión comenzó a trabajar en doble turno

Unión lo cedió a préstamo y Sarmiento presentó como refuerzo a Junior Marabel.

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

El plantel de Unión llegó a Uruguay en donde se quedará hasta el sábado por la noche.

El cronograma de trabajo y los partidos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Lo último

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Último Momento
El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El gobernador afirmó que la oferta salarial a los estatales estará atada a los recursos provinciales

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

El Atlético de Madrid quiere seguir avanzando en la Copa del Rey

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Colón no se baja del mercado y analiza el nombre de Marcelo Eggel

Ovación
El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

Mauro Peinipil: Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas

Mauro Peinipil: "Se está armando un lindo grupo en Colón, eso genera expectativas"

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una floja etapa y perdió el liderazgo en el Rally Dakar

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"