La Fundación Real Madrid dará una clínica en Santa Fe

Del 24 al 28 de febrero se realizará en el Complejo San Ceferino, una clínica oficial de fútbol de la Fundación Real Madrid

La Fundación Real Madrid anunció la llegada de su clínica oficial de fútbol a la ciudad de Santa Fe, que se desarrollará del 24 al 28 de febrero en el Complejo San Ceferino. Se trata de una experiencia deportiva y educativa internacional destinada a niños y niñas de entre 5 y 17 años.

Las Clínicas Oficiales de la Fundación Real Madrid forman parte de un programa internacional presente en más de 100 países, y se basan en una metodología educativa propia, donde el fútbol es utilizado como herramienta para la formación integral de personas, dentro y fuera de la cancha.

Durante toda la semana, los participantes entrenarán bajo la supervisión de entrenadores oficiales de la Fundación Real Madrid, con licencia UEFA Pro, quienes forman parte de la estructura formativa del club en España. Las sesiones están diseñadas para potenciar aspectos técnicos, tácticos y físicos, fomentando la creatividad, la toma de decisiones y la comprensión del juego.

La clínica pone un fuerte énfasis en los valores del Espíritu Real Madrid, como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, la superación personal y la inclusión, promoviendo un entorno educativo de excelencia.

El programa incluye:

-Entrenamientos oficiales con metodología Fundación Real Madrid

-Entrenamiento específico para arqueros

-Kit oficial de entrenamiento

-Diploma oficial de participación

-Instalaciones deportivas de primer nivel

La Clínica Oficial de la Fundación Real Madrid en Santa Fe representa una oportunidad única para que chicos y chicas vivan una experiencia internacional sin salir del país, entrenando bajo los estándares de una de las instituciones deportivas más reconocidas del mundo.