Debut y despedida para Etcheverry en el ATP 250 de Auckland

Tomás Etcheverry no tuvo un gran inicio de temporada y llegará al Abierto de Australia con más dudas que certezas tras quedar eliminado en Auckland.

13 de enero 2026 · 08:59hs
Debut y despedida para Etcheverry en el ATP 250 de Auckland

El tenista argentino Tomás Etcheverry sufrió una temprana eliminación en el ATP 250 de Auckland, donde fue derrotado en la primera ronda por el portugués Nuno Borges, octavo preclasificado del torneo.

Pese a presentar batalla, Etcheverry cayó de manera apretada por 7-5, 3-6 y 7-6(2), en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media.

Esta fue segunda derrota consecutiva para Etcheverry, quien venía de perder en tres sets ante el italiano Lorenzo Musetti en la segunda ronda del ATP 250 de Hong Kong.

Si bien tuvo a ambos rivales contra las cuerdas, a Etcheverry le volvió a fallar el pulso en el momento decisivo del encuentro, una problemática que lo acompañó muchísimo a lo largo de su carrera y en la que deberá mejorar si quiere acercarse al top 30, lugar en el que tiene nivel de sobra para decir presente.

Borges, por su parte, pudo conseguir el boleto a los octavos de final, donde se enfrentará con el estadounidense Eliot Spizzirri, quien tuvo una muy buena actuación para eliminar al francés Adrian Mannarino.

Cómo sigue la actividad en el ATP 250 de Auckland

La actividad en el ATP 250 de Auckland continuará este martes por la noche, con los primeros partidos correspondientes a los octavos de final.

En ellos dirán presente los argentinos Sebastián Báez (7°), de grandísimo inicio de temporada, y Francisco Comesaña, quienes se enfrentarán con los estadounidenses Jenson Brooksby y Ben Shelton (1°), respectivamente.

