Se confirmó el calendario del Torneo Seis Naciones 2026

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026 el jueves 5 de febrero en París. Rompe así una tradición de más de 80 años en el rugby europeo

Francia con Irlanda abrirán un jueves histórico en el Seis Naciones 2026

El Torneo de las Seis Naciones, nombre en inglés como Six Nations Championship, es un torneo internacional y anual de rugby entre las selecciones nacionales de Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia, que son las más poderosas de Europa, por lo que el campeón del torneo es proclamado informalmente como campeón del continente. La edición 2026 llegará con una novedad que quedará en los libros de historia: el torneo se pondrá en marcha el jueves 5 de febrero, cuando Francia reciba a Irlanda en París.

El Guinness Men’s Six Nations 2026 ya tiene su fixture completo confirmado y llegará con una novedad que quedará en los libros de historia: el torneo se pondrá en marcha el jueves 5 de febrero, cuando Francia reciba a Irlanda en París, en lo que será el primer partido disputado un jueves desde 1948 en el Championship.

El seleccionado francés contará con tres presentaciones como local, incluyendo los cruces ante Italia en la Fecha 3 y Inglaterra en la quinta y última jornada. Justamente, el clásico “Le Crunch” será el encargado de cerrar el Super Saturday del sábado 14 de marzo, en uno de los partidos más esperados del calendario.

La Fecha 1 promete emociones fuertes desde el inicio. Además del duelo inaugural en París, Inglaterra y Gales se enfrentarán en Londres para cerrar el primer fin de semana de competencia, mientras que Italia será local ante Escocia.

En la Fecha 2, Inglaterra visitará a Escocia en el tradicional choque por la Copa Calcuta, un partido cargado de historia luego de que los ingleses recuperaran el trofeo en 2025. Además, Gales recibirá a Francia en Cardiff.

La Fecha 3 ofrecerá uno de los cruces más imprevisibles del torneo, con Francia enfrentando a Italia, un duelo que en los últimos años ha entregado resultados inesperados. También se destaca el choque entre Inglaterra e Irlanda, clave en la lucha por el título.

En la Fecha 4, Irlanda y Gales jugarán un atractivo partido un viernes por la noche, mientras que Escocia será local ante Francia, en una reedición del encuentro que definió el Six Nations 2025. Inglaterra, por su parte, viajará a Roma para medirse con Italia.

El Super Saturday 2026 comenzará en Dublín con Irlanda vs. Escocia, continuará con Gales vs. Italia y tendrá su gran cierre con Francia vs. Inglaterra, uno de los clásicos más intensos del rugby mundial.

La edición 2025 dejó cifras impactantes, con casi 130 millones de espectadores y un crecimiento del 6,3% respecto al año anterior. Con un calendario cargado de rivalidades, historia y partidos decisivos, el Six Nations 2026 se perfila para repetir —y posiblemente superar— ese éxito.

El Fixture del Seis Naciones 2026

-Fecha 1

Francia-Irlanda, jueves 5 de febrero a las 17:10

Inglaterra-Gales, sábado 7 de febrero a las 12:40

Italia-Escocia, sábado 7 de febrero a las 10:10

-Fecha 2

Irlanda-Italia, sábado 14 de febrero a las 10:10

Escocia-Inglaterra, sábado 14 de febrero a las 12:40

Gales-Francia, domingo 15 de febrero a las 11:10

-Fecha 3

Inglaterra-Irlanda, sábado 21 de febrero a las 10:10

Gales-Escocia, sábado 21 de febrero a las 12:40

Francia-Italia, domingo 22 a las 10:10

-Fecha 4

Irlanda-Gales, viernes 6 de marzo a las 16:10

Escocia-Francia, sábado 7 de marzo a las 10:10

Italia-Inglaterra, sábado 7 de marzo a las 12:40

-Fecha 5

Inglaterra-Escocia, sábado 14 de marzo a las 10:10

Gales-Italia, sábado 14 de marzo a las 12:40

Francia-Inglaterra, sábado 14 de marzo a las 16:10