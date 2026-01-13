Uno Santa Fe | Ovación | Argentino

Agónica victoria de Argentino en casa por la Liga Nacional

Argentino superó por 84-83 a Peñarol de Mar del Plata en el Fortín de Las Morochas. Con carácter y un final para el infarto, consiguió su primer triunfo como local en la temporada.

13 de enero 2026 · 07:30hs
Por una nueva fecha de la Liga Nacional, Argentino de Junín logró un desahogo largamente esperado y venció a Peñarol de Mar del Plata por 84 a 83, en un partido vibrante que se definió en los últimos segundos. El Turco venía de caer como local ante Instituto de Córdoba, mientras que el conjunto marplatense hacía su debut en este 2026 con la ilusión de llevarse una victoria en la ruta.

El primer cuarto fue de alto vuelo para el conjunto juninense. El dueño de casa mostró una ofensiva prácticamente perfecta, con Fernando Podestá dominando en la zona pintada y Jeremías Frontera manejando los tiempos desde la base, lo que complicó seriamente la defensa visitante. Con fluidez y eficacia, el local se fue al frente por 25-18.

Sin embargo, el segundo período volvió a traer dificultades para los dirigidos por Adrián Capelli. Durante varios minutos el Turco no logró convertir y el Milrayitas aprovechó el bache con una destacada actuación de Al Thornton, que lideró la remontada marplatense. A pesar de ese pasaje adverso, una espectacular bandeja de Frontera sobre el cierre permitió que Argentino se fuera al descanso largo arriba por la mínima, 38-37.

Argentino lo fue quebrando de a poco a Peñarol

El tercer cuarto fue cambiante y muy intenso. En la visita, Agustín Pérez Tapia estuvo imparable con 11 puntos consecutivos, poniendo en aprietos a los juninenses. No obstante, el local cerró mejor el parcial y logró mantenerse en partido, quedando abajo por 70-67 de cara a los últimos diez minutos.

El cierre fue verdaderamente no apto para cardíacos. Con posesiones cargadas de tensión y errores forzados, el equipo del barrio Las Morochas mostró temple en los momentos decisivos y logró sostener la ventaja mínima para quedarse con un triunfo clave. Así, celebró su primer triunfo como local en la temporada 2025/2026, al derrotar por 84-83 a un jerárquico Peñarol.

