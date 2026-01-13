El Concejo Municipal recibió al Comité Organizador Santa Fe de los Juegos Suramericanos

El director de la Sede Santa Fe, Carlos Marzo, dio detalles de la logística que se planifica para el evento y de cómo se preparan los distintos escenarios de competición

El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, recibió junto a los concejales a integrantes del Comité Organizador Santa Fe de los Juegos Suramericanos. La ciudad será una de las tres sedes que tendrá este evento deportivo de primer nivel, junto a Rosario y Rafaela, que se realizará entre el 12 y el 26 de septiembre de este año . “La ciudad será una gran vidriera internacional y tenemos que prepararnos de la mejor manera”, destacó el presidente del Concejo, Checho Basile.

El objetivo de la reunión fue ponerse a disposición del Comité, hacer consultas y conocer cómo se está preparando la ciudad para alojar un acontecimiento de estas características, que prevé la participación en sus tres sedes de más de 4.000 atletas y el desarrollo de 43 deportes de 60 disciplinas, además de la concurrencia de público masivo. En la capital provincial se desarrollarán 14 deportes: remo, hockey, canotaje, aguas abiertas, balonmano, esquí náutico, atletismo, vela, tiro deportivo, sóftbol, bochas, triatlón, escalada y billar, como deporte invitado.

“La ciudad se convertirá durante esos días en una gran vidriera internacional, vamos a recibir a muchísima gente de otras ciudades y países, y tenemos que estar preparados para recibirlos de la mejor manera. El gobierno provincial está llevando adelante obras trascendentales, no solo para que las distintas disciplinas cuenten con la mejor infraestructura, sino porque una vez finalizados los juegos van a quedar como un plus para la ciudad y para que disfruten los vecinos y vecinas. Por eso, como Concejo, queremos trabajar codo a codo con los gobiernos provincial y municipal en la organización y en toda la logística que demanda un evento de esta magnitud”, dijo el presidente del Concejo. Estuvo acompañado por los concejales Silvina Cian, Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla, Lucas Simoniello, María Luengo, Jorge Fernández, Pedro Medei, Ana Cantiani y Pablo Mussio.

Organización y logística para los Juegos

Durante la reunión que se realizó en la sala Zapata Gollán del Concejo Municipal, el encargado de brindar los detalles fue el director de la Sede Santa Fe, Carlos Marzo, acompañado por Carlos Suárez, coordinador institucional de los juegos; Fernando Trossero, del área de voluntariado, y Gerardo Poletti, de logística.

Con el apoyo de imágenes, los funcionarios contaron el avance que tienen las obras que lleva adelante el gobierno provincial, cuáles serán los escenarios de competición y cuáles son los clubes que están colaborando con la organización. Además, contaron cómo será el fan fest en el Parque del Sur, previsto para alentar a los deportistas, entre otros temas.

image El presidente del Concejo, Sergio Basile, recibió a los responsables del Comité Santa Fe de los Juegos Suramericanos.

Los escenarios que serán sede de las distintas competiciones que tendrán cita en la capital provincial son la Laguna Setúbal, Zona bulevar Tacca, Estación Belgrano, Lago del Parque del Sur, Centro Español, y en las ciudades vecinas de Paraná y Recreo.

El Fan Fest está previsto en el Parque del Sur y contará con un escenario con pantalla grande y pantallas en altura y sonido para replicar lo que sucede en el escenario. Además, contará con sectores de merchandising, gastronomía, activaciones deportivas (juegos, inflables, etc.), sponsors y Turismo Ciudad de Santa Fe. Se prevé que cuente con ingresos y espacios accesibles, baños y una posta de salud con ingreso para ambulancia.

Ya hay 8 clubes de la ciudad anotados para colaborar en los Juegos. Son: Club Manuel Belgrano, Yacht Club Santa Fe, Escuela Tupá de Remo y Triatlón, Club de Regatas Santa Fe, Club Náutico Azopardo, Club Marinas Puerto Santa Fe, Club Náutico Sur y Club Náutico El Quillá.

Las obras que se realizan en la ciudad

Las obras que realiza el gobierno provincial en la ciudad para alojar los Juegos Suramericanos avanzan a buen ritmo y muchas de ellas ya son visibles. Se destaca el Estadio Multipropósito CARD, en el sur de la ciudad; la renovación de la pista del CARD y la intervención integral Bv. Tacca, acceso y entorno del CARD. En Recreo se ejecuta el Centro de Tiro Deportivo; y en barrio Esmeralda Este II 346 viviendas, sector que funcionará como Villa Deportiva durante los Juegos Suramericanos.