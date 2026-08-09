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Defensa le ganó a Newell's en un tremendo final en Florencio Varela

Defensa y Justicia se impuso por 2-1 sobre Newell's y es tercero en la Zona A del campeonato.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 20:12hs
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Defensa le ganó a Newells en un tremendo final en Florencio Varela

Defensa y Justicia derrotó por 2-1 a Newell’s en un partido en el que fue ampliamente superior, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goleadores del local en el estadio Norberto Tomaghello fueron el defensor Fernando Román y el delantero Tomás Pérez, a los 31 minutos del primer tiempo y 22 del segundo. Por su lado, el defensor Bruno Cabrera descontó a los 37 del complemento.

Además, la visita terminó el partido con un hombre menos, ya que el lateral Jerónimo Russo acumuló dos amarillas a los 40 minutos de la primera mitad.

Con el triunfo, el equipo que dirige Julio Vaccari subió al tercer puesto de la zona A, con siete puntos y a tres del líder Vélez, mientras que la “Lepra” cayó al noveno lugar y cuenta con cuatro puntos.

En la próxima fecha, el “Halcón” de Florencio Varela visitará a Vélez, el lunes 17 de agosto desde las 19:15, mientras que los dirigidos por Frank Darío Kudelka recibirán a Deportivo Riestra, el sábado 15 a partir de las 19:00.

Defensa y Justicia venció a Newell's en Florencio Varela

Defensa Newells Florencio Varela
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