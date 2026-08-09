Defensa le ganó a Newell's en un tremendo final en Florencio Varela

Defensa y Justicia se impuso por 2-1 sobre Newell's y es tercero en la Zona A del campeonato.

Defensa y Justicia derrotó por 2-1 a Newell’s en un partido en el que fue ampliamente superior, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , los goleadores del local en el estadio Norberto Tomaghello fueron el defensor Fernando Román y el delantero Tomás Pérez , a los 31 minutos del primer tiempo y 22 del segundo. Por su lado, el defensor Bruno Cabrera descontó a los 37 del complemento.

Además, la visita terminó el partido con un hombre menos, ya que el lateral Jerónimo Russo acumuló dos amarillas a los 40 minutos de la primera mitad.

Con el triunfo, el equipo que dirige Julio Vaccari subió al tercer puesto de la zona A, con siete puntos y a tres del líder Vélez, mientras que la “Lepra” cayó al noveno lugar y cuenta con cuatro puntos.

En la próxima fecha, el “Halcón” de Florencio Varela visitará a Vélez, el lunes 17 de agosto desde las 19:15, mientras que los dirigidos por Frank Darío Kudelka recibirán a Deportivo Riestra, el sábado 15 a partir de las 19:00.

Defensa y Justicia venció a Newell's en Florencio Varela