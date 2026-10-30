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Unión busca recuperarse ante Comunicaciones en el Malvicino

Unión recibirá este viernes, desde las 21, al conjunto de Mercedes por la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 10:15hs
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Unión busca recuperarse ante Comunicaciones en el Malvicino

Prensa Unión

Unión tendrá este viernes una nueva oportunidad para hacerse fuerte en el estadio Ángel Malvicino y recuperar la sonrisa en la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21, el conjunto rojiblanco recibirá a Comunicaciones de Mercedes, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Norte que tendrá un condimento particular: enfrentará a dos entrenadores paranaenses, Juan Siemienczuk e Ignacio Barsanti.

El Tatengue afrontará su tercera presentación de la temporada con un registro de una victoria y una derrota. En el estreno, consiguió un valioso triunfo frente a Bochas Sport Club por 96-87, pero en su última actuación no pudo sostener ese rendimiento y cayó ante Barrio Parque de Córdoba por 80-75.

Por eso, el desafío será recuperar la consistencia colectiva, mejorar los detalles que le impidieron quedarse con el último partido y aprovechar la localía para sumar una nueva victoria que le permita acomodarse en el comienzo de la competencia.

En cuanto a la conformación del equipo, Siemienczuk tendría previsto mantener la misma estructura que presentó en su anterior compromiso. El base Tomás Ludueña todavía no pudo debutar por lesión, mientras que el juvenil Benjamín Jacquier continúa recuperándose de un desgarro. A su vez, el brasileño Vinicius Malachias, recientemente incorporado, todavía no está habilitado para jugar.

Comunicaciones llega con confianza y buscará extender su buen comienzo

El rival será un Comunicaciones que comenzó la temporada con el pie derecho. El equipo correntino debutó el pasado 17 de octubre con una victoria ante El Ceibo por 92-88, en tiempo suplementario, después de igualar en 77 durante el tiempo regular.

Con Ignacio Barsanti al frente, el Cartero intentará trasladar ese buen comienzo a su primera salida a la ruta, en una gira por territorio santafesino que continuará el sábado 31 frente a Santa Paula de Gálvez.

El plantel cuenta con varias incorporaciones para esta campaña, entre ellas los exjugadores de Central Entrerriano Marcos Panozzo, Aquiles Montani Wortzel y Lautaro Pividori. También se sumaron Nicolás Quiroga, Edwin Niebles, Tobías Franchela y Tomás Nally.

Además, Comunicaciones recuperó a Tomás Allende y Renzo Valente, dos alternativas importantes para afrontar sus próximos compromisos con mayor profundidad de plantel.

En la previa, Aquiles Montani Wortzel destacó la importancia del triunfo conseguido en el estreno y el tiempo de trabajo que tuvo el equipo para preparar la temporada. También valoró el desafío que representa Unión, al que definió como un buen equipo que está en pleno proceso de construcción.

Un cruce con mucho en juego para el comienzo de la temporada

Más allá del atractivo particular que representa el enfrentamiento entre dos entrenadores nacidos en Paraná, el partido tendrá importancia para ambos en la búsqueda de regularidad dentro de una Conferencia Norte que promete mucha paridad.

Para Unión, la prioridad será recuperar la fortaleza en el Malvicino, mejorar su registro y evitar que la derrota ante Barrio Parque marque una tendencia en este comienzo de campeonato.

Comunicaciones, por su parte, intentará ratificar las buenas sensaciones de su estreno y comenzar con el pie derecho una exigente gira por Santa Fe.

El Tatengue necesita volver a ganar ante su gente para recuperar impulso en la Liga Argentina.

Posibles alineaciones de Unión y Comunicaciones

Unión: Phillip Lockett, Martín Gómez, Pablo Spies, Facundo Chamorro, Germán González, Duvan Torres, Lucas Peralta, Agustín Ferrari, Pedro Spajic, Kobe Julien, Tobías Medina. DT: Juan Siemienczuk.

Comunicaciones: Edwin Niebles, Nicolás Quiroga, Tobías Franchela, Marcos Panozzo, Agustín Bruner, Tomás Allende, Tomás Nally, Renzo Valente, Facundo Wolinsky, Aquiles Montani, Lautaro Pividori. DT: Ignacio Barsanti.

Hora de inicio: 21.

Estadio: Ángel Malvicino.

Árbitros: Sebastián Vasallo (Charata) y Andrés Barbarini (San Francisco).

Transmite: Basket.TV.

Unión Comunicaciones Malvicino
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