Colón, entre lesiones y variantes: el equipo que se prepara para viajar a Mendoza ante Godoy Cruz

El Sabalero atraviesa un momento complejo por las lesiones y el entrenador analiza variantes para rearmar el equipo que jugará un partido clave en Mendoza.

Colón se prepara para viajar a Mendoza y el entrenador mueve piezas por las bajas.

Colón atraviesa días complejos antes de viajar a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Las lesiones de Pier Barrios, Facundo Castet, Matías Muñoz e Ignacio Lago obligaron al entrenador a modificar sus planes. En paralelo, la dirigencia, encabezada por José Alonso, habló con el plantel tras el entrenamiento y transmitió su respaldo ante el difícil momento que atraviesa el Sabalero.

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El conjunto rojinegro emprenderá el viaje rumbo a Mendoza este viernes a las 20, luego del almuerzo, en colectivo. El plantel se trasladará hacia la provincia cuyana para quedar concentrado y el sábado realizará allí el último entrenamiento antes del partido ante Godoy Cruz, donde el cuerpo técnico terminará de definir el equipo.

Las lesiones obligan a mover piezas

Colón llega a este compromiso con cuatro bajas importantes. En la última línea, Pier Barrios y Facundo Castet no estarán disponibles, mientras que Matías Muñoz sufrió un desgarro en el aductor.

La baja más importante es la de Ignacio Lago, quien padece una fuerte contractura en el gemelo. El futbolista se realizó estudios médicos que confirmaron el cuadro muscular y quedó descartado para el próximo compromiso.

Además, durante la jornada de ayer se tomó la decisión de que Facundo Castet también pasara por estudios médicos para determinar con mayor precisión el alcance de su lesión.

Hay que agregar que Tomas Paredes y Gabriel Risso Patrón siguen en enfermería.

En este contexto, José Alonso, junto a integrantes de la Comisión Directiva, mantuvo una reunión con el cuerpo técnico y todos los jugadores luego del entrenamiento. El objetivo fue acompañar al grupo en un momento delicado y respaldarlo antes del viaje a Mendoza.

Las variantes que probó el entrenador

Con las bajas confirmadas, el entrenador comenzó a probar alternativas. Nicolás Thaller reemplazó a Pier Barrios, mientras que Sebastián Olmedo ocupó el lugar de Facundo Castet. En el mediocampo, Agustín Toledo fue el elegido para acompañar a Federico Lértora.

La ausencia de Ignacio Lago también obliga a reordenar el ataque. Durante la práctica, Franco García apareció por izquierda y Darío Sarmiento tuvo mayor libertad para moverse en ofensiva. Luego, Conrado Ibarra ingresó en lugar de Sarmiento y también fue probado por el cuerpo técnico.

Por ahora, el once sabalero es una incógnita y dependerá de la evolución de los futbolistas y de las últimas decisiones del entrenador para definir la formación que saldrá a jugar en Mendoza.

El equipo probable es: Budiño; Peinipil, Thaller/Barrios, Rasmussen y Castet/Olmedo; Marcioni, Lértora, Toledo y García; Sarmiento/Ibarra y Bonansea.