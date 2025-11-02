Newman derrotó a SIC y se quedó por primera vez con el URBA Top 12

Cardenal Newman derrotó por 15 a 3 a San Isidro Club y se quedó con el campeonato más importante de la URBA

Newman luchó y jugó para derrotar al SIC y obtener el primer título de su historia en el Top 12.

Newman venció este sábado por 15 a 3 a SIC en la final del Torneo Top 12 de la URBA y logró su primer título en la máxima categoría del rugby bonaerense. Con orden, disciplina y buen manejo de la pelota, el equipo de Benavídez justificó la victoria y gritó campeón en la cancha del CASI, La Catedral de San Isidro. El clima antes del comienzo era espectacular. Una mitad de las tribunas estaba pintada de bordó y la otra de blanco, azul y negro. Banderas, bombos, y trompetas le pusieron todo el fervor y el color a la definición.

Los primeros veinte minutos fueron de paridad absoluta. A los doce minutos luego de una serie de penales dentro de los 22 rivales, Newman optó por ir a los palos para abrir el marcador, pero la patada de Gonzalo Gutiérrez Taboada se fue abierta por el segundo palo. Cerca de la mitad de la primera parte Faustino Santirelli vio la roja de veinte minutos por un tackle alto a Mateo Albanese.

2112025 f02 rugby urba final newman vs sic en el casi top 12 El equipo de Benavídez derrotó a Los Zanjeros y se quedó con el campeonato más importante de la URBA.

Apenas pasada la mitad del primer tiempo, tras un nuevo penal del cardenal por tackle alto, Santiago Pavlosky acertó a los palos y puso el 3-0 parcial para el SIC. Con uno menos, Newman defendió dos veces el line y maul dentro de sus propios 22 y luego Rodrigo Díaz de Vivar pesco para poner la pelota en line a favor en campo rival.

Luego de varios intercambios de pelota, Marcos Piccinini cometió un penal en el maul y el apertura, Gutiérrez Taboada, empató parcialmente el partido a falta de seis minutos para el final de la primera parte. Ya en el final del primer tiempo, con la receta más usada de ambos equipos, el line y maul, Marcelo Brandi aprovecho el empuje de su pack y metió el primer try para Newman. Posteriormente Gutiérrez Taboada fallo la conversión dejando el partido 8-3, el resultado final del primer tiempo.

Los primeros cinco minutos del segundo tiempo siguieron la tónica de los primeros cuarenta, las defensas fueron más sólidas que los intentos para aumentar el marcador. Tras un penal en el scrum sobre la mitad de la cancha, el apertura del bordó puso a su equipo en las 22 tras la patada al line. Luego el maul, Lucas Marguery se cortó por el ciego y tras dos puntadas sobre la línea de ingoal, Bautista Bosch apoyó el segundo try de su equipo. Gutiérrez Taboada convirtió y puso el partido 15-3 para Newman en la mitad del complemento.

2112025 f03 rugby urba final newman vs sic en el casi top 12 El equipo Cardenal hizo el gasto a lo largo de 80 minutos y gritó campeón por primera vez en sus 50 años de historia.

En los últimos minutos, el SIC fue a buscar el descuento, pero la defensa de Newman fue sólida como en el resto del partido, y tras recuperar la pelota en el line, cerca del ingoal bordó, jugaron corto hasta que suene la chicharra, tirar la pelota afuera y terminar el partido. El resultado fue 15-3 en favor a Newman, que levantó la primera copa de su historia en la máxima división de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Síntesis: Newman 15- San Isidro Club 3

Newman: : 1- Miguel Prince, 2- Marcelo Brandi, 3- Bautista Bosch, 4- Pablo Cardinal, 5- Alejandro Urtubey, 6- Faustino Santarelli, 7- Joaquín de la Vega, 8- Rodrigo Díaz de Vivar, 9- Lucas Marguery, 10- Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11- Jerónimo Ulloa, 12- Tomás Keena, 13- Benjamín Lanfranco, 14- Santiago Marolda, 15- Juan Bautista Daireaux. Entrenadores: Santiago Piccaluga y Marcos Ayerza. Ingresaron: Beltrán Salese, James Wright, Fermín Perkins, Francisco Lascombes, Jerónimo Ureta y Cruz Ulloa.

SIC: 1- Marcos Piccinini, 2- Ignacio Bottazzini, 3- Benjamín Chiappe, 4- Ciro Plorutti, 5- Manuel Curuchaga, 6- Andrea Panzarini, 7- Santos Fernández de Oliveira, 8- Tomás Meyrelles, 9- Mateo Albanese, 10- Santiago Pavlovsky, 14- Timoteo Silva, 21- Carlos Pirán (C), 13- Nicanor Acosta, 23- Jacinto Campbell, 15- Bernabé López Fleming. Entrenadores: Eduardo Victorica y Gonzalo Longo. Ingresaron: Francisco Calandra, Tomás Legarre Matera y Franco Delger.

Primer tiempo: 21', Penal de Pavlovsky (S); 34', Penal de Gutiérrez Taboada (N), y 39', Try de Brandi (N).

Amonestado: 12' Acosta (S).

Expulsado: 18' Santarelli (N).

Segundo tiempo: 20', Gol de Gutiérrez Taboada por Try de Bosch (N).

Cancha: Club Atlético de San Isidro.

Árbitro: Tomás Bertazza.