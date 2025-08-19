El intenso y ajetreado cierre de agosto que se le viene a Unión

Unión tiene claridad de cómo serán sus últimos días de agosto, con tres partidos duros, mucho en juego, y una logística que deberá modificar

Unión tiene por delante tres partidos en una semana, ante rivales de fuste y con poco descanso, seguramente modificando su logística después de medirse ante River en el Malvinas Argentinas.

Los rojiblancos volverán a jugar ante su gente el domingo 24 de agosto, a partir de las 14, ante Huracán, por la Fecha 6 del Torneo Clausura.

Con el envión anímico de volver a ganar como visitante después de 10 meses y también hacerlo después de tres fechas en el presente campeonato, la vara seguramente subirá contra el Globo, más allá de cómo salga parado de su serie ante Once Caldas por Copa Sudamericana.

Viaje a Mendoza y seguramente de allí a Buenos Aires

El jueves 28 de agosto, a 907 kilómetros de la capital provincial, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Tate deberá chocar ante River por los octavos de final de la Copa Argentina.

Un partido muy esperado por los hinchas tatengues, que quieren mojarle la oreja al poderoso millonario de Marcelo Gallardo. Ahora, con la programación de la Fecha 7, está claro que Madelón buscará otra logística al momento de volver al ruedo en el Clausura.

Y es que el domingo 31 de agosto, con menos de 76 horas de descanso, Unión tendrá que pisar el Cilindro de Avellaneda para jugar con Racing.

Entonces, la dirigencia deberá hacer un esfuerzo e ir directamente a Buenos Aires (hay poco más de 1.000 kilómetros desde Mendoza) para esperar el compromiso ante la Academia. Aguardando recuperaciones de soldados y un par de ensayos.

Por eso, Unión encara tres partidos importantes, ante rivales que pelean por seguir adelante en competencias internacionales.