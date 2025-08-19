Uno Santa Fe | Unión | Unión

El intenso y ajetreado cierre de agosto que se le viene a Unión

Unión tiene claridad de cómo serán sus últimos días de agosto, con tres partidos duros, mucho en juego, y una logística que deberá modificar

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 16:08hs
El intenso y ajetreado cierre de agosto que se le viene a Unión

Prensa Unión

Unión tiene por delante tres partidos en una semana, ante rivales de fuste y con poco descanso, seguramente modificando su logística después de medirse ante River en el Malvinas Argentinas.

Los rojiblancos volverán a jugar ante su gente el domingo 24 de agosto, a partir de las 14, ante Huracán, por la Fecha 6 del Torneo Clausura.

Con el envión anímico de volver a ganar como visitante después de 10 meses y también hacerlo después de tres fechas en el presente campeonato, la vara seguramente subirá contra el Globo, más allá de cómo salga parado de su serie ante Once Caldas por Copa Sudamericana.

LEER MÁS: Unión tiene día y hora definidos para visitar a Racing

Viaje a Mendoza y seguramente de allí a Buenos Aires

El jueves 28 de agosto, a 907 kilómetros de la capital provincial, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Tate deberá chocar ante River por los octavos de final de la Copa Argentina.

Un partido muy esperado por los hinchas tatengues, que quieren mojarle la oreja al poderoso millonario de Marcelo Gallardo. Ahora, con la programación de la Fecha 7, está claro que Madelón buscará otra logística al momento de volver al ruedo en el Clausura.

LEER MÁS: Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

Y es que el domingo 31 de agosto, con menos de 76 horas de descanso, Unión tendrá que pisar el Cilindro de Avellaneda para jugar con Racing.

Entonces, la dirigencia deberá hacer un esfuerzo e ir directamente a Buenos Aires (hay poco más de 1.000 kilómetros desde Mendoza) para esperar el compromiso ante la Academia. Aguardando recuperaciones de soldados y un par de ensayos.

Por eso, Unión encara tres partidos importantes, ante rivales que pelean por seguir adelante en competencias internacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1957863197056069677&partner=&hide_thread=false

Unión River Huracán
Noticias relacionadas
mira la tabla en la que union tomo un poco de aire

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

union, pendiente de la venta de entradas para el cruce de copa argentina ante river

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

los brillantes numeros de vargas y fascendini en la goleada ante instituto

Los brillantes números de Vargas y Fascendini en la goleada ante Instituto

jeronimo domina, al margen en union: las alternativas para su futuro

Jerónimo Dómina, al margen en Unión: las alternativas para su futuro

Lo último

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Último Momento
Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Portland Timbers oficializó el fichaje de Matías Rojas

Portland Timbers oficializó el fichaje de Matías Rojas

Ovación
Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!