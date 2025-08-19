Se viene la penúltima etapa de la Liga Federal U17, con Gimnasia y Esgrima como representante de la Asociación Santafesina.
Liga Federal U17: Gimnasia va a Bahía Blanca a buscar su pasaje al cuadrangular final
Se viene el cuadrangular semifinal de la Liga Federal U17, con la presencia de Gimnasia en el Manu Ginóbili de Bahiense del Norte, buscando entrar al F4
Por Ovación
El elenco de Valentín Rinaudo se presentará en el gimnasio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte. Pasan los ganadores de los tres cuadrangulares y el mejor segundo para el F4 de esta categoría.
LEER MÁS: Así será la actividad en el Oficial Prefederal y en la zona A2
Cuadrangular L (En Bahía Blanca)
Sábado 23 de agosto
17.00 Bahiense del Norte vs. Sportsmen Unidos
19.00 Gimnasia y Esgrima vs. Boca Juniors
Domingo 24 de agosto
9.00 Sportsmen Unidos vs. Boca Juniors
11.00 Bahiense del Norte vs. Gimnasia y Esgrima
18.00 Gimnasia y Esgrima vs. Sportsmen Unidos
20.00 Bahiense del Norte vs. Boca Juniors
Cuadrangular K (En Regatas Resistencia): Atenas (Córdoba), Sportivo Bolívar (Carlos Paz), Regatas Resistencia y San Martín (Corrientes)
Cuadrangular M (En el Templo del Rock): Obras Basket, Jorge Newbery (Carmen de Patagones), Ferro Carril Oeste y Presidente Derqui.