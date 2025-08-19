Liga Federal U17: Gimnasia va a Bahía Blanca a buscar su pasaje al cuadrangular final Se viene el cuadrangular semifinal de la Liga Federal U17, con la presencia de Gimnasia en el Manu Ginóbili de Bahiense del Norte, buscando entrar al F4 Por Ovación 19 de agosto 2025 · 15:33hs

Se viene la penúltima etapa de la Liga Federal U17, con Gimnasia y Esgrima como representante de la Asociación Santafesina.

El elenco de Valentín Rinaudo se presentará en el gimnasio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte. Pasan los ganadores de los tres cuadrangulares y el mejor segundo para el F4 de esta categoría.

LEER MÁS: Así será la actividad en el Oficial Prefederal y en la zona A2 Cuadrangular L (En Bahía Blanca) Sábado 23 de agosto 17.00 Bahiense del Norte vs. Sportsmen Unidos 19.00 Gimnasia y Esgrima vs. Boca Juniors Domingo 24 de agosto 9.00 Sportsmen Unidos vs. Boca Juniors 11.00 Bahiense del Norte vs. Gimnasia y Esgrima 18.00 Gimnasia y Esgrima vs. Sportsmen Unidos 20.00 Bahiense del Norte vs. Boca Juniors Cuadrangular K (En Regatas Resistencia): Atenas (Córdoba), Sportivo Bolívar (Carlos Paz), Regatas Resistencia y San Martín (Corrientes) Cuadrangular M (En el Templo del Rock): Obras Basket, Jorge Newbery (Carmen de Patagones), Ferro Carril Oeste y Presidente Derqui.