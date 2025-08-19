Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Liga Federal U17: Gimnasia va a Bahía Blanca a buscar su pasaje al cuadrangular final

Se viene el cuadrangular semifinal de la Liga Federal U17, con la presencia de Gimnasia en el Manu Ginóbili de Bahiense del Norte, buscando entrar al F4

19 de agosto 2025 · 15:33hs
Se viene la penúltima etapa de la Liga Federal U17, con Gimnasia y Esgrima como representante de la Asociación Santafesina.

El elenco de Valentín Rinaudo se presentará en el gimnasio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte. Pasan los ganadores de los tres cuadrangulares y el mejor segundo para el F4 de esta categoría.

Cuadrangular L (En Bahía Blanca)

Sábado 23 de agosto

17.00 Bahiense del Norte vs. Sportsmen Unidos

19.00 Gimnasia y Esgrima vs. Boca Juniors

Domingo 24 de agosto

9.00 Sportsmen Unidos vs. Boca Juniors

11.00 Bahiense del Norte vs. Gimnasia y Esgrima

18.00 Gimnasia y Esgrima vs. Sportsmen Unidos

20.00 Bahiense del Norte vs. Boca Juniors

Cuadrangular K (En Regatas Resistencia): Atenas (Córdoba), Sportivo Bolívar (Carlos Paz), Regatas Resistencia y San Martín (Corrientes)

Cuadrangular M (En el Templo del Rock): Obras Basket, Jorge Newbery (Carmen de Patagones), Ferro Carril Oeste y Presidente Derqui.

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Gimnasia de Mendoza defiende la punta ante el urgido Almirante Brown

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

