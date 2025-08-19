US Open: cómo les fue a los argentinos en el arranque de la qualy

Marco Trungelliti y Federico Gómez ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la segunda ronda de la qualy del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año

Marco Trungelliti (183) y Federico Gómez (206) ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la segunda ronda dela qualy del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año.

El santiagueño Trungelliti, de 35 años, se impuso al estadounidense Christopher Eubanks (160) por 7-5, 3-6 y 6-3 y se medirá con el chileno Christian Garín (127), quien llegó al top 20 durante el 2021.

Gómez derrotó al eslovaco Lukas Klein (120) por 6-2 y 6-4, consiguió un triunfo muy importante para volver al top 200 del ranking ATP y deberá jugar con el italiano Federico Cina (216), de 18 años y prometedor ascenso en el ranking.

Por su parte, Facundo Bagnis (465) y Paula Ormaechea (1181) cayeron en sets corridos. El santafesino cayó con el australiano James Duckworth (107) por 6-4 y 6-2, mientras que Ormaechea no pudo con la húngara Panna Udvardy (136) y perdió por 6-4 y 6-1.

LEER MÁS: Argentina enfrenta a Panamá antes del estreno en la AmeriCup

Los argentinos en la qualy del US Open 2025

Masculino

Juan Manuel Cerúndolo vs. Calvin Hemery (Francia)

Juan Pablo Ficovich vs. Yibing Wu (China)

Thiago Tirante vs. Jack Kennedy (Estados Unidos)

Andrea Collarini vs. Jan Choinski (Gran Bretaña)

Román Burruchaga vs. Justin Engel (Alemania)

Santiago Rodríguez Taverna vs. Mitchell Krueger (Estados Unidos)

Alex Barrena vs. Kimmer Coppejans (Bélgica)

Femenino

Lourdes Carlé vs. Karol Zhao (Canadá)

Julia Riera vs. Oksana Selekhmeteva (Rusia)

En el cuadro principal esperan Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.