Uno Santa Fe | Ovación | US Open

US Open: cómo les fue a los argentinos en el arranque de la qualy

Marco Trungelliti y Federico Gómez ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la segunda ronda de la qualy del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año

19 de agosto 2025 · 15:24hs
US Open: cómo les fue a los argentinos en el arranque de la qualy

Marco Trungelliti (183) y Federico Gómez (206) ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la segunda ronda dela qualy del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año.

El santiagueño Trungelliti, de 35 años, se impuso al estadounidense Christopher Eubanks (160) por 7-5, 3-6 y 6-3 y se medirá con el chileno Christian Garín (127), quien llegó al top 20 durante el 2021.

Gómez derrotó al eslovaco Lukas Klein (120) por 6-2 y 6-4, consiguió un triunfo muy importante para volver al top 200 del ranking ATP y deberá jugar con el italiano Federico Cina (216), de 18 años y prometedor ascenso en el ranking.

Por su parte, Facundo Bagnis (465) y Paula Ormaechea (1181) cayeron en sets corridos. El santafesino cayó con el australiano James Duckworth (107) por 6-4 y 6-2, mientras que Ormaechea no pudo con la húngara Panna Udvardy (136) y perdió por 6-4 y 6-1.

LEER MÁS: Argentina enfrenta a Panamá antes del estreno en la AmeriCup

Los argentinos en la qualy del US Open 2025

Masculino

Juan Manuel Cerúndolo vs. Calvin Hemery (Francia)

Juan Pablo Ficovich vs. Yibing Wu (China)

Thiago Tirante vs. Jack Kennedy (Estados Unidos)

Andrea Collarini vs. Jan Choinski (Gran Bretaña)

Román Burruchaga vs. Justin Engel (Alemania)

Santiago Rodríguez Taverna vs. Mitchell Krueger (Estados Unidos)

Alex Barrena vs. Kimmer Coppejans (Bélgica)

Femenino

Lourdes Carlé vs. Karol Zhao (Canadá)

Julia Riera vs. Oksana Selekhmeteva (Rusia)

En el cuadro principal esperan Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

US Open Marco Trungelliti Federico Gómez
Noticias relacionadas
portland timbers oficializo el fichaje de matias rojas

Portland Timbers oficializó el fichaje de Matías Rojas

liga federal u15: cust juega la cuarta ronda en concepcion del uruguay

Liga Federal U15: CUST juega la cuarta ronda en Concepción del Uruguay

paulo dybala volvio a ponerle freno al interes de boca

Paulo Dybala volvió a ponerle freno al interés de Boca

garnacho descarto una oferta de bayern munich y quiere seguir en inglaterra

Garnacho descartó una oferta de Bayern Múnich y quiere seguir en Inglaterra

Lo último

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Último Momento
Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Industria santafesina: el repunte del 7,5% interanual se sostiene en pocos sectores y sigue lejos de 2022

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Portland Timbers oficializó el fichaje de Matías Rojas

Portland Timbers oficializó el fichaje de Matías Rojas

Ovación
Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Colón no tiene representatividad en la elección de delegados de Primera Nacional

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Reserva: Colón y Unión reprogramaron sus partidos por razones climáticas

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Agostina Hein es campeona mundial Junior con récord argentino y sudamericano

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Colón y Unión, representados por Caicedo y Guerra en la AmeriCup de Básquet

Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!