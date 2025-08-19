Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón y el desafío de Unión: "Hay que salir de la tabla de abajo"

Leonardo Madelón reveló cuál es la verdadera lucha de Unión en la temporada, tras el gran arranque de Clausura y la incursión en la Copa Argentina.

19 de agosto 2025 · 08:09hs
Unión vive un presente alentador tras su resonante triunfo en Alta Córdoba, donde superó con claridad a Instituto, para cortar una racha de casi 10 meses sin victorias fuera de Santa Fe.

El equipo que dirige técnicamente Leonardo Madelón no solo ganó, sino que lo hizo con autoridad, mostrando solidez táctica y eficacia en ataque, con lo cual dio un gran paso para alejarse del fondo de la tabla de posiciones, en cuanto a la lucha por no descender.

La particular visión de Madelón sobre el triunfazo de Unión en Córdoba

El propio entrenador reconoció en diálogo con DSports (FM 103.1) que el partido se abrió rápidamente: “Tuvimos tres o cuatro jugadas que terminaron en gol, y eso nos permitió manejar los tiempos frente a un rival complicado”. Desde la presión alta hasta la contundencia ofensiva, Unión mostró una identidad definida.

Madelón valoró el legado del proceso anterior, pero dejó en claro cuál es el objetivo inmediato: “Hay que salir de la tabla de abajo, ese es el gran desafío”. En ese marco, destacó la respuesta del plantel y la confianza que la gente volvió a depositar en el equipo.

El triunfo en Córdoba fue mucho más que tres puntos: significó una bocanada de aire fresco en la lucha por engrosar el promedio y empezar a mirar con mayor optimismo lo que resta del año.

Madelón y la Copa Argentina: "Vemos una gran esperanza frente a River"

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Unión volvió a los entrenamientos con dos preocupaciones y la mira en Huracán

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

