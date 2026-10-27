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Nico Paz brilló en el triunfo de Como ante Torino por la Serie A

El argentino marcó un gol y brindó una asistencia en la victoria 3-1 de los dirigidos por Cesc Fábregas sobre el conjunto de Turín este martes por la novena fecha del certamen italiano

27 de octubre 2026 · 21:44hs
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Nico Paz marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo de Como ante Torino.

Nico Paz marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo de Como ante Torino.

Nico Paz fue la figura del Como en su victoria 3-1 como visitante ante Torino, este martes y por la novena fecha de la Serie A. El argentino marcó un golazo de cabeza y brindó una gran asistencia en el triunfo de los dirigidos por Cesc Fábregas, que se metieron en puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Nico Paz brilla en el Como

El encuentro disputado en el estadio Olímpico Grande Torino comenzó cuesta arriba para la visita, ya que el local, que contó con Giovanni Simeone desde el inicio, se puso en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo gracias al gol de Che Adams.

Pero los dirigidos por Cesc Fabregas reaccionaron y lograron remontar sobre el epílogo del partido, con Nico Paz como protagonista. Primero, a diez minutos del final, el delantero de 22 años envió un centro preciso de zurda desde fuera del área que aterrizó en la cabeza de Jacobo Ramón, quien marcó el empate parcial.

Seis minutos más tarde, fue el ex Real Madrid quien apareció como centrodelantero en el área chica para cabecear el centro de Yan Couto y darle la ventaja al Como, que también tuvo a Máximo Perrone como titular. La visita sentenció el resultado en el último minuto, gracias al gol de Martín Baturina para el 3-1 definitivo.

Lo cierto es que el oriundo de Tenerife, pero que representa a la Selección Argentina, no hizo más que prolongar su excelente presente futbolístico. Tras su sobresaliente actuación en la goleada 4-1 frente al Manchester United por Champions la semana pasada (sumó un doblete y una asistencia), descansó el sábado ante Sassuolo y reapareció con otro gol ante Torino.

Nico Paz llegó a los tres tantos y la misma cantidad de pases gol en ocho partidos en la Serie A esta temporada y también sumó dos festejos y tres asistencias en tres encuentros disputados en la Champions.

Con este triunfo, el Como llegó a los 20 puntos y se ubica en el cuarto puesto en el certamen italiano, en zona de clasificación para la próxima Orejona. Por su parte, Torino quedó octavo con 13 unidades.

Como Torino Paz
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