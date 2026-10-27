Boca se encuentra ante la posibilidad de ser el nuevo “Campeón de Liga” del fútbol argentino tras la disputa del próximo Superclásico, en el que recibirá a River este domingo primero de noviembre.
Boca podría ser campeón del fútbol argentino tras el Superclásico
Boca podría asegurarse el primer lugar de la tabla anual, tras el Superclásico. Qué debería suceder.
Por Ovación
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el título podría definirse tras el partido que se disputará en la Bombonera a partir de las 15:00, en caso de que Argentinos Juniors caiga con Independiente Rivadavia esta noche y se den una serie de resultados en la próxima fecha.
Así, el equipo que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena se encamina a ganar su primer título desde marzo de 2023 y aún tiene otros frentes abiertos: aseguró su lugar en playoffs del Torneo Clausura, es semifinalista de la Copa Argentina y finalista de la Sudamericana, además de las finales que disputaría en caso de alzar cualquiera de estos trofeos.
Un segundo semestre excelente acerca a Boca a los puestos de vanguardia del fútbol argentino, con posibilidades de volver a levantar una copa desde la ya lejana Supercopa Argentina, en la que venció a Patronato tres años y medio atrás.
Los resultados que necesita Boca
El primer resultado favorable que necesita el “Xeneize” debería llegar en la noche de este martes, con el encuentro entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia que se llevará a cabo en La Paternal, desde las 19:00. Si el “Bicho” pierde, Boca tiene lugar para ilusionarse, aunque un empate o un triunfo del local lo dejaría sin chances de ser campeón en la anteúltima fecha.
En caso de que Argentinos pierda, se puede empezar a desarrollar la cadena de resultados que le daría el título a Boca, que debería imponerse en el Superclásico ante River, este domingo primero de noviembre a las 15:00, ante el equipo de Leonardo Ponzio.
Así, el equipo del “Vasco” necesitaría una derrota de Rosario Central ante Sarmiento y otra de Independiente Rivadavia frente a Banfield, mientras que debería esperar que Vélez y Argentinos Juniors no ganen sus encuentros ante San Lorenzo y Atlético Tucumán, respectivamente, para ser el nuevo campeón del torneo que estrenó Rosario Central el año pasado