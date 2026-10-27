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Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano

Bolsonaro, perdedor en el balotaje del domingo pasado frente a Lula, había estado bajo investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en Brasil

27 de octubre 2026 · 20:22hs
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Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU

Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visas de EEUU, dijo un alto funcionario norteamericano

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este martes que al candidato opositor brasileño Flávio Bolsonaro y su familia se les otorgarán visas estadounidenses, luego de su derrota el fin de semana ante el presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad de visas, dijo que “el Departamento de Estado emitirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y les permitirá ingresar a Estados Unidos”.

Bolsonaro, quien contaba con el apoyo tácito del presidente estadounidense Donald Trump, había estado bajo investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en Brasil y se le había ordenado entregar su pasaporte. De todas formas, el funcionario del Departamento de Estado no dijo si Bolsonaro ya había salido de Brasil o si él y su familia estaban en camino a Estados Unidos.

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El vínculo de Flávio Bolsonaro con los Estados Unidos

En plena campaña, Bolsonaro alardeó de su relación con Trump y visitó la Casa Blanca en mayo. Los vínculos familiares son más profundos: su hermano Eduardo Bolsonaro fue condenado en ausencia en junio por cabildear ilegalmente ante el gobierno de Trump y fue sentenciado a cuatro años de prisión. Hace poco se emitió una orden de arresto en su contra.

Trump no respaldó abiertamente a Bolsonaro en la segunda vuelta contra Lula, como ha hecho con otros candidatos de derecha en América Latina. Pero el lunes insinuó, sin aportar pruebas, que las elecciones de Brasil habían sido “amañadas”.

La decisión de Bolsonaro de abandonar Brasil se dio a conocer luego de que, al mediodía del martes, se venciera el plazo para entregar sus pasaportes ordinario y diplomático. No se sabe si había cumplido con ese requerimiento.

Bolsonaro cuestionó el resultado de las elecciones

Tras conocerse los resultados del balotaje que dieron vencedor a Lula, Bolsonaro pidió que se anularan los resultados electorales tras una noche de caos en algunos centros de votación que llevó a las autoridades a extender por dos horas el periodo de votación.

El lunes, instó al tribunal electoral a investigar el supuesto fraude electoral y a anular las candidaturas de Lula y del vicepresidente Geraldo Alckmin, algo que esa institución nunca ha hecho.

“Nunca pensé en salir del país”, dijo Bolsonaro en un video publicado en sus redes sociales. “Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Es un claro intento de intimidarme. Pero no me silenciarán”.

Para revertir el resultado, Bolsonaro tendría que presentar pruebas de fraude que afecten la ventaja de Lula de 4,4 millones de votos y convencer al tribunal electoral, integrado por ocho miembros, antes de que los resultados sean certificados el 18 de diciembre.

Lula, que cumplió 81 años el martes, recibió más de 64 millones de votos, frente a menos de 60 millones para Bolsonaro, una diferencia de casi el 4%.

Flávio Bolsonaro Brasil Estados Unidos
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