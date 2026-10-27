Recorte del Remediar: los tratamientos en la ciudad de Santa Fe cayeron de 2 millones a 175.000 y piden explicaciones desde el Concejo

El concejal Julián Martínez presentó un pedido de informes para conocer el impacto local de la reducción del programa nacional de medicamentos gratuitos. La iniciativa también busca información sobre las medidas previstas para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Recorte de Medicamentos. El concejal Julián Martínez pide informes sobre el impacto del recorte del Programa Nacional Remediar en Santa Fe.

La reducción del Programa Nacional Remediar , que garantiza la entrega gratuita de medicamentos esenciales en diferentes centros de atención primaria, generó una gran preocupación por su impacto en el acceso a los tratamientos y la respuesta del sistema de salud.

En este contexto, un pedido de informes busca conocer cómo repercutirá la medida en Santa Fe y qué alternativas se prevén para sostener la provisión de medicamentos.

La iniciativa fue presentada por el concejal Julián Martínez, con el acompañamiento de los ediles Carolina Capovilla, Lucas Simoniello, María Luengo, Silvina Cian y Cecilia Battistutti, integrantes del interbloque Unidos. El proyecto solicita que la Municipalidad gestione ante el Gobierno provincial información sobre las consecuencias de la medida dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución 1477/2026.

Según lo expuesto en el expediente, la reformulación del programa redujo de 128 a seis la cantidad de medicamentos incluidos en el esquema gratuito. “Estamos hablando primero de un tema muy sensible para nuestros vecinos, para la ciudadanía en general, que tiene que ver con la salud”, sostuvo Martínez, quien remarcó la importancia de conocer el impacto de la medida tanto en la provincia como en la ciudad para evaluar posibles respuestas.

De 2 millones de tratamientos a 175.000

Martínez recordó que Remediar se implementó en 2002 y se convirtió en una herramienta para garantizar el acceso gratuito y equitativo a medicamentos esenciales, especialmente para las personas que dependen del sistema público de salud.

LEER MÁS: Nación reduce de 128 a solo 6 los medicamentos del programa Remediar y se encienden las alarmas en Santa Fe

Entre los fármacos que formaban parte de la asistencia se encuentran antibióticos, analgésicos, antihipertensivos y antidiabéticos, además de medicamentos utilizados para tratar enfermedades respiratorias como el asma y la EPOC.

El concejal advirtió que la reducción de los envíos nacionales se profundizó en los últimos años. Según los datos incorporados al pedido de informes, durante 2024 Santa Fe recibió alrededor de 10.700 botiquines, equivalentes a unos 2.061.426 tratamientos. En 2025, la provisión descendió a 5.701 botiquines y 922.426 tratamientos, una caída cercana al 55%.

La disminución continuó durante el primer cuatrimestre de 2026, cuando la provincia recibió 175.000 tratamientos a través del programa. “En el año 2024 se recibían casi 2 millones de tratamientos del programa Remediar, y hoy estamos en 175.000. Es una situación muy difícil que obviamente tiene que ser suplida, mitigada y paliada”, afirmó Martínez en diálogo con Radio EME.

La reformulación del programa nacional dejó fuera del esquema anterior medicamentos destinados a patologías como la diabetes, el asma y el hipotiroidismo, además de antibióticos y anticonceptivos, de acuerdo con la información citada en el expediente.

El esfuerzo de la Provincia para sostener la provisión

Ante la reducción de los envíos nacionales, Martínez señaló que los gobiernos provinciales y municipales deben afrontar las necesidades que quedan sin cobertura. “Cualquier interrupción en envío de recursos, en envío de cualquier tipo de financiamiento para estos programas esenciales, alguien tiene que salir a cubrirlo, ya sea los municipios, sea la provincia”, expresó.

En ese contexto, destacó las compras centralizadas de medicamentos implementadas por el Gobierno santafesino, que, según indicó, permitieron alcanzar un ahorro de hasta el 93% respecto de los precios de venta al público.

De acuerdo con los datos incluidos en la presentación, durante 2025 la Provincia adquirió 5.527.625 tratamientos correspondientes a 82 productos farmacéuticos, con una inversión de $7.402 millones. En 2026, en tanto, adjudicó una nueva compra por $17.675 millones para incorporar 195 productos farmacéuticos.

Martínez reconoció el esfuerzo provincial para sostener el acceso a los medicamentos, aunque advirtió que podría no ser suficiente frente a la profundización de los recortes nacionales. “Hay una dimensión de la problemática que el gobierno de la provincia de Santa Fe la asume con recursos propios, pero se va profundizando y entendemos que eso va a ir complejizando también un poco la situación”, señaló.

LEER MÁS: Santa Fe cuestionó el recorte del programa nacional Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Además, sostuvo que el financiamiento destinado a cubrir estas necesidades representa un esfuerzo para los contribuyentes santafesinos y puede limitar los recursos disponibles para otras áreas, como la obra pública.

El pedido de informes y la continuidad de los tratamientos

El expediente fue presentado por Martínez junto con Carolina Capovilla, Lucas Simoniello, María Luengo, Silvina Cian y Cecilia Battistutti, concejales del interbloque Unidos. La iniciativa busca obtener información precisa sobre el impacto de la reducción de Remediar en los centros de salud de la ciudad, las acciones que desarrolla la Provincia y las estrategias previstas para sostener la entrega de medicamentos.

El edil remarcó que la continuidad de los tratamientos es una preocupación central, en particular para quienes padecen enfermedades crónicas y dependen de la atención pública. También señaló que el Estado debe garantizar el acceso a los medicamentos esenciales.

“Nosotros tenemos la convicción de que la salud es una obligación del Estado. Estamos hablando de un derecho básico de las personas”, afirmó.

Martínez aclaró que revisar los mecanismos de adquisición puede contribuir a mejorar el uso de los recursos, pero consideró que ese esfuerzo debe acompañarse con el financiamiento necesario para sostener las prestaciones. Con el pedido de informes, los concejales buscan conocer qué medidas se están implementando y qué alternativas pueden desarrollarse para evitar que la reducción de la asistencia nacional afecte la continuidad de los tratamientos en Santa Fe.