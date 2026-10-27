Papelón del Arsenal en la Copa de la Liga: fue eliminado por un equipo de Cuarta División

El vigente campeón de la Premier League igualó 1-1 ante el Fleetwood en los 90 minutos reglamentarios y, en la tanda de penales, cayó por 5-3 para despedirse antes de lo previsto de la competencia doméstica

Los octavos de final de la Copa de la Liga trajeron consigo un auténtico batacazo de un equipo de la League Two (Cuarta División) ante uno de la Premier League. Después de empatar 1-1 en los 90 minutos, Fleetwood Town se impuso 5-3 en los penales al Arsenal -vigente campeón de la máxima categoría británica y último finalista de la Champions League- para decretar una eliminación tan temprana como inesperada.

La visita de Los Gunners al modesto estadio Highbury, que cuenta con una capacidad de únicamente 5000 espectadores, comenzó con un golpe de efecto casi inmediato, puesto que a los 21 minutos Aaron Loupalo-Bi venció sin problemas la resistencia del arquero Illan Meslier, que reemplazó a Kepa, y adelantó al equipo local para la sorpresa de todos los presentes. Dicha ventaja se mantendría hasta el inicio del complemento, cuando Viktor Gyökeres ensayó una definición poco ortodoxa e igualó las acciones.

A continuación, las complicaciones seguirían siendo moneda corriente para el elenco de Mikel Arteta. A falta de cuatro minutos para el pitazo definitivo, Max Dowman vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos, cuestión que no capitalizó en absoluto su rival. Así, más allá de algunas ocasiones para ganarlo en la recta final, el Arsenal se jugaba el todo por todo inesperadamente desde el punto penal.

Allí, el guardameta local, Jay Linch, agigantó por completo su figura y, al detener la ejecución del brasileño Bruno Guimarães, quien quedó en el ojo de la tormenta por dicho fallo, irrumpió como una de los máximos héroes de la histórica clasificación. Incluso, durante una de las últimas jugadas del partido, le ahogó el grito sagrado a Ben White prácticamente sobre la línea. De este modo, con su atajada y el posterior acierto de Conor Haughey, el Fleetwood consiguió la proeza ante la mirada de su público.

Lo sucedido contrasta notablemente con lo que ha mostrado el Arsenal desde la puesta en marcha de la temporada 2026-27. Tras ocho jornadas, aparece como único escolta del Manchester City en la Premier League con 21 puntos -los mismos que ostentan los Ciudadanos-, pero con una peor diferencia de gol (+11 contra +8). En la Champions la cuestión no varía demasiado: se encuentra en el octavo puesto con siete unidades, producto de dos victorias y un empate, el cual logró el miércoles pasado ante Bayern Múnich.