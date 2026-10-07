Insólito momento: el comunicado de Grupo Cali tras la suspensión de su show en la despedida de Lionel Messi

Tras la victoria 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental, la histórica banda de cumbia santafesina interrumpió su actuación a segundos de haber iniciado con el tema "Amor de chat". El esperado reencuentro sobre el escenario entre Sergio Torres y Darío Zanco se canceló abruptamente mientras las cámaras mostraban al capitán argentino retirarse del campo de juego.

Insólito momento en la despedida de Lionel Messi: suspendieron el show de Grupo Cali y Sergio Torres por fallas de organización

Una despedida emotiva, una goleada 3 a 0 ante Benín y un cierre que dejó a miles de hinchas en el Estadio Monumental con un sabor amargo. La fiesta de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo un desencuentro insólito en el plano musical: la presentación en vivo del Grupo Cali junto a Sergio Torres , uno de los shows más esperados de la velada por el propio capitán santafesino, fue suspendida de manera repentina en pleno desarrollo.

La sorpresa preparada para el astro rosarino contemplaba la reunión en el escenario de dos íconos de la cumbia santafesina: el vocalista Sergio Torres y el acordeonista Darío Zanco, fundador de Grupo Cali. Sin embargo, apenas sonaron los primeros acordes de la icónica canción "Amor de chat", el sonido de la transmisión y del estadio se cortó por completo. De inmediato, las pantallas y la señal televisiva enfocaron a Messi caminando hacia el túnel de vestuarios, dando por finalizado el evento sin explicación alguna en ese instante.

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"Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor. Había mucha ilusión, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse", indica el comunicado oficial de Grupo Cali.

El comunicado oficial de Grupo Cali tras lo sucedido

Ante la sorpresa y la ola de comentarios en redes sociales, la cuenta oficial de Grupo Cali emitió un comunicado urgente para explicar los motivos del frustrado espectáculo, desligando de responsabilidades a los músicos y compartiendo una fotografía de Sergio Torres, Darío Zanco y Lionel Messi juntos en la zona de vestuarios:

Fuerza mayor y fallas organizativas: la agrupación confirmó que la suspensión respondió a "causas de fuerza mayor" derivadas de "cuestiones relacionadas con la organización" de la AFA y la producción de la despedida.

Disculpas al público: “Pedimos mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente no se pudo desarrollar como esperábamos”, manifestaron.

Agradecimiento al Capitán: a pesar del trago amargo, los referentes de la cumbia santafesina destacaron la predisposición de Messi, con quien compartieron un momento privado en los camarines tras el cotejo.