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La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: "Ya pasó lo peor"

La mamá del capitán argentino protagonizó un emotivo momento con un periodista tras el último partido de su hijo con la Selección.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 16:50hs
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La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: Ya pasó lo peor

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina también tuvo como protagonista a su familia. Luego del triunfo ante Benín en el Monumental, Celia Messi se cruzó con el periodista Gonzalo Sorbo cuando abandonaba el estadio. La madre del capitán lo saludó afectuosamente, no pudo ocultar su emoción y dejó una frase cargada de sentimiento sobre todo lo vivido..

LEER MÁS:Lionel Messi fue la figura de la Selección Argentina en su despedida ante Benín

El encuentro de Celia con el periodista

La familia de Messi estuvo presente en el Monumental para acompañar al futbolista durante una noche que quedará marcada en la historia de la Selección. Lionel cerró su etapa con la camiseta argentina con una actuación destacada: convirtió un gol y participó en otros dos tantos.

Después del partido llegó uno de los momentos más emotivos. Mientras se retiraba del estadio, Celia fue reconocida por Gonzalo Sorbo, periodista de América, quien se encontraba realizando una cobertura en las inmediaciones del escenario.

La madre de Messi se acercó al cronista y ambos protagonizaron un cálido saludo. Hubo un abrazo y un beso antes de que Celia continuara rápidamente con su salida del Monumental.

“Mi amor, te veo siempre. Estoy emocionada, ya pasó lo peor”, le expresó la madre del capitán, visiblemente movilizada por todo lo ocurrido durante la jornada.

La frase reflejó la carga emocional que significó para la familia acompañar durante tantos años la carrera internacional de Lionel, desde sus primeros pasos con la Selección hasta la consagración definitiva.

El agradecimiento de Sorbo a Celia

El periodista luego utilizó sus redes sociales para contar lo que había significado aquel encuentro y agradecerle públicamente a la madre del astro argentino.

“Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos”, escribió Sorbo al compartir sus sensaciones después del inesperado momento.

Además, el cronista reconoció que quedó completamente sorprendido por la situación y explicó, con humor, que incluso le costó separarse del abrazo que había recibido.

La emoción de Celia se produjo pocas horas después de una jornada histórica para Messi. El capitán había confirmado su despedida definitiva de la Selección luego del amistoso ante Benín, que terminó con victoria argentina por 3-0.

Durante su discurso posterior al encuentro, el rosarino repasó su trayectoria con la Albiceleste y habló de las sensaciones que le provocaba cerrar una etapa de 21 años.

La familia volvió a ocupar así un lugar central en una noche especialmente significativa para Messi. Mientras el futbolista se despedía de la camiseta que defendió durante más de dos décadas, sus seres queridos fueron testigos directos de uno de los momentos más importantes de su carrera.

Messi Lionel Madre
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