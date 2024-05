Nicolás Díaz domina por completo el Rally de Villa Dolores

Sin embargo, quien más ha disfrutado de las bondades del camino y de un impecable pilotaje ha sido Nicolás Díaz. El piloto oriundo de Rojas, en la provincia de Buenos Aires pero residente en la ciudad de Córdoba, que es navegado por Luis Allende y que compite al mando de un Skoda Fabia Rally2 viene teniendo una competencia perfecta. No le ha dejado espacio para el triunfo en alguna especial a nadie: se ha impuesto en los cinco tramos de carrera disputados -¡hasta en el shakedown del viernes fue el más veloz!-. Por lo tanto, “Nico” está en la cima del clasificador general y con una buena diferencia en su favor.

No obstante, no se puede descuidar, porque tiene por detrás a un “viejo Coyote” al acecho: Federico Villagra. Un experimentado de mil batallas que, al cabo del sábado, se ubica segundo con su Citroën C3 Rally2, con una desventaja de 24,4 segundos que no es decisiva, ni mucho menos. Tercero marcha un sorprendente Luis Arceluz (Citroën), a 36,4 segundos de la punta.

“Muy buena etapa. Mantuvimos un ritmo muy bueno durante todo el día. Sabíamos que el primer y el segundo tramo eran la clave, sobre todo porque se limpia con el paso de los autos, veníamos terceros en el camino y sabíamos que teníamos que aprovechar. Se pudo dar una gran etapa”, expresó Nicolás Díaz al final de la jornada.

Cabe destacar que el primer día de carrera estuvo marcado por el accidente de Gastón Pasten (Skoda) quien, al ser líder del campeonato, era el primer auto en pasar en cada tramo. Así, en la primera pasada por Cura Brochero–Ciénaga de Allende tuvo un fuerte golpe, que obligó a suspender ese prime en la mañana. El piloto sanjuanino salió ileso pero, lamentablemente, su navegante sufrió fractura en la clavícula derecha y en dos costillas.

Cómo sigue el Rally de Villa Dolores

Este domingo será la última etapa, con un total de seis pruebas especiales y 79,20 km cronometrados, distribuidos en dos “rulos” de tres tramos por cada uno. La acción iniciará a las 08:13 hs., con la especial N° 7, San Pedro- San Pedro (14.76 km.), que precederá a los tramos de La Lomita–Conlara (14:02 km.) y Las Tapias-Parador Don Poggi (10,82 km.). Tras ese primer segmento, los binomios afrontarán la asistencia intermedia de mediodía. Luego, a partir de las 12:12 hs., dará comienzo las pasadas de la tarde, pero, esta vez, la segunda recorrida por Las Tapias-Parador Don Poggi será el Power Stage y el último tramo del rally, a partir de las 14:08 hs.