Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

El defensor fue titular ante Benín, abrió el marcador y disputó su último encuentro con la Albiceleste junto al capitán.

Nicolás Otamendi vivió una noche cargada de emociones en el Monumental. El defensor no solo fue parte del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, sino que también puso punto final a su propio recorrido con la camiseta albiceleste. Como titular ante Benín, convirtió el primer gol del 3-0 y compartió con el capitán un cierre inolvidable.

Un regreso especial para acompañar a Messi

Otamendi había tomado la decisión de abandonar la Selección después de la participación argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, hubo una excepción que modificó sus planes: el llamado de Messi para disputar juntos el último compromiso en el Monumental.

La invitación del capitán tuvo una respuesta inmediata. El defensor volvió a ponerse la camiseta argentina y terminó siendo protagonista de una jornada que ya estaba marcada por la despedida del máximo referente del equipo.

Además, tuvo la oportunidad de despedirse dentro de la cancha. Otamendi apareció desde el inicio frente a Benín y fue justamente quien abrió el camino de la victoria con el 1-0.

El triunfo terminó siendo por 3-0 y permitió que ambos compartieran sus últimos minutos como futbolistas de la Selección en un escenario especialmente significativo.

El mensaje de Otamendi para Messi y la Selección

Después del encuentro, el defensor utilizó sus redes sociales para reflejar lo que significó esta jornada. Allí hizo referencia al cierre de una etapa que compartió durante años con Messi y remarcó el valor de haber podido terminarla junto al capitán.

Otamendi repasó todo lo que implicó representar al país: las concentraciones, los entrenamientos, los viajes, los partidos y la emoción de escuchar el himno antes de cada presentación.

Pero hubo un protagonista especial en sus palabras. El zaguero destacó que haber atravesado este último capítulo junto a Messi convirtió la despedida en un recuerdo todavía más importante y definió al rosarino como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Su ciclo con la Selección quedó marcado por títulos, finales y encuentros determinantes. En su último partido, además, tuvo la posibilidad de dejar una última huella dentro de la cancha con el gol que inició el triunfo ante Benín.

Así, Otamendi cerró definitivamente una historia que lo tuvo como uno de los referentes de la Albiceleste durante una de sus épocas más exitosas. Se fue con la satisfacción de haberlo dado todo y, sobre todo, con el privilegio de despedirse al lado de Messi.