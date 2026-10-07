La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

Los integrantes de la Selección sorprendieron al capitán durante el viaje al Monumental y le dedicaron una canción para intentar convencerlo de continuar.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos ocurrió antes del partido frente a Benín, cuando los futbolistas viajaron juntos hacia el Monumental y decidieron homenajear al capitán con una canción. El gesto emocionó al rosarino, que no pudo contener las lágrimas ante tanto cariño.

Un pedido especial durante el viaje

Nicolás Otamendi fue quien permitió conocer parte de la intimidad de aquella jornada. El defensor publicó un video en el que quedó registrado el trayecto del plantel rumbo al estadio, donde los jugadores aprovecharon el momento para cantarle a Messi.

La escena tuvo un condimento especial porque los compañeros no solamente quisieron homenajear al capitán, sino que también aprovecharon la canción para pedirle que revea su decisión de abandonar la Selección.

Con la melodía de “Beso a Beso”, uno de los clásicos de La Mona Jiménez, los integrantes del equipo modificaron la letra y la transformaron en un mensaje especialmente dirigido al futbolista rosarino.

El canto incluyó una referencia directa al vínculo de Messi con la Selección y a la consagración obtenida en Qatar, además de un pedido para que continúe vistiendo la camiseta argentina.

El momento se produjo mientras el plantel se trasladaba al Monumental para disputar el último encuentro de Messi con la Albiceleste. El capitán había confirmado previamente que aquella presentación ante Benín marcaría el cierre de su recorrido internacional.

Una despedida que estuvo cargada de emoción

La noche terminó siendo exactamente como se esperaba: emotiva y especial. Argentina derrotó 3-0 a Benín y Messi tuvo una actuación destacada, con un gol de penal y dos asistencias.

Pero más allá del resultado, el protagonista de la jornada fue el homenaje al capitán. Una vez terminado el encuentro, Messi tomó el micrófono en el campo de juego y pronunció un discurso en el que repasó parte de su historia con el seleccionado.

El rosarino puso así punto final a un ciclo de 21 años con la camiseta argentina, período en el que atravesó derrotas, cuestionamientos y momentos de enorme frustración, pero también consiguió conquistar los títulos más importantes.

Al día siguiente, todavía movilizado por todo lo ocurrido, Messi volvió a expresarse a través de sus redes sociales. Reconoció que había cosas que todavía quería decir y dedicó un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que lo acompañaron durante su trayectoria.

También tuvo un recuerdo para Diego Maradona y valoró el respaldo que recibió durante todos estos años.

“Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, escribió.

La canción que sus compañeros le dedicaron durante el viaje al Monumental quedó como otra de las postales de una despedida que trascendió el partido y mostró, una vez más, el vínculo especial que Messi construyó con sus compañeros y con la Selección argentina.