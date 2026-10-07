Uno Santa Fe | Ovación | Messi

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

Los integrantes de la Selección sorprendieron al capitán durante el viaje al Monumental y le dedicaron una canción para intentar convencerlo de continuar.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 18:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha. Uno de ellos ocurrió antes del partido frente a Benín, cuando los futbolistas viajaron juntos hacia el Monumental y decidieron homenajear al capitán con una canción. El gesto emocionó al rosarino, que no pudo contener las lágrimas ante tanto cariño.

LEER MÁS:La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: "Ya pasó lo peor"

Un pedido especial durante el viaje

Nicolás Otamendi fue quien permitió conocer parte de la intimidad de aquella jornada. El defensor publicó un video en el que quedó registrado el trayecto del plantel rumbo al estadio, donde los jugadores aprovecharon el momento para cantarle a Messi.

La escena tuvo un condimento especial porque los compañeros no solamente quisieron homenajear al capitán, sino que también aprovecharon la canción para pedirle que revea su decisión de abandonar la Selección.

Con la melodía de “Beso a Beso”, uno de los clásicos de La Mona Jiménez, los integrantes del equipo modificaron la letra y la transformaron en un mensaje especialmente dirigido al futbolista rosarino.

El canto incluyó una referencia directa al vínculo de Messi con la Selección y a la consagración obtenida en Qatar, además de un pedido para que continúe vistiendo la camiseta argentina.

El momento se produjo mientras el plantel se trasladaba al Monumental para disputar el último encuentro de Messi con la Albiceleste. El capitán había confirmado previamente que aquella presentación ante Benín marcaría el cierre de su recorrido internacional.

Una despedida que estuvo cargada de emoción

La noche terminó siendo exactamente como se esperaba: emotiva y especial. Argentina derrotó 3-0 a Benín y Messi tuvo una actuación destacada, con un gol de penal y dos asistencias.

Pero más allá del resultado, el protagonista de la jornada fue el homenaje al capitán. Una vez terminado el encuentro, Messi tomó el micrófono en el campo de juego y pronunció un discurso en el que repasó parte de su historia con el seleccionado.

El rosarino puso así punto final a un ciclo de 21 años con la camiseta argentina, período en el que atravesó derrotas, cuestionamientos y momentos de enorme frustración, pero también consiguió conquistar los títulos más importantes.

Al día siguiente, todavía movilizado por todo lo ocurrido, Messi volvió a expresarse a través de sus redes sociales. Reconoció que había cosas que todavía quería decir y dedicó un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que lo acompañaron durante su trayectoria.

También tuvo un recuerdo para Diego Maradona y valoró el respaldo que recibió durante todos estos años.

“Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, escribió.

La canción que sus compañeros le dedicaron durante el viaje al Monumental quedó como otra de las postales de una despedida que trascendió el partido y mostró, una vez más, el vínculo especial que Messi construyó con sus compañeros y con la Selección argentina.

Messi despedida capitán
Noticias relacionadas
la emocion de la madre de messi despues del adios de lionel: ya paso lo peor

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: "Ya pasó lo peor"

tagliafico hablo sobre messi tras su despedida: siempre te lleva a dar un poco mas

Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: "Siempre te lleva a dar un poco más"

cristiano ronaldo saludo a messi tras su despedida de argentina: todo mi respeto

Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: "Todo mi respeto"

messi confirmo su adios a la seleccion: ya extrano ponerme la celeste y blanca

Messi confirmó su adiós a la Selección: "Ya extraño ponerme la celeste y blanca"

Lo último

Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como el mejor jugador de la historia

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como "el mejor jugador de la historia"

Último Momento
Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como el mejor jugador de la historia

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como "el mejor jugador de la historia"

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Ovación
Messi confirmó su adiós a la Selección: Ya extraño ponerme la celeste y blanca

Messi confirmó su adiós a la Selección: "Ya extraño ponerme la celeste y blanca"

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: Ya pasó lo peor

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: "Ya pasó lo peor"

Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: Todo mi respeto

Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: "Todo mi respeto"

Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: Siempre te lleva a dar un poco más

Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: "Siempre te lleva a dar un poco más"

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe