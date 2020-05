Nicolás Russo cree que es poco probable volver el 25 de mayo

Nicolás Russo, miembro del Comité Ejecutivo y dirigente de peso en AFA, advirtió este martes que no cree "posible que los entrenamientos en los equipos puedan volver el 25 de mayo", luego de que surgiera una versión en ese sentido después de una reunión que sostuvieron el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

"Hace un rato me enteré de la versión de que se podría volver a entrenar en grupos reducidos el 25 de mayo y me sorprendí mucho. No creo que sea posible hacerlo en esa fecha", remarcó Russo en diálogo con Télam.

Lo manifestado por Russo va en consonancia con lo expresado hace exactamente un mes por él mismo también a esta agencia, cuando sostuvo que con "un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles, y a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias".

La identificación con este pensamiento del también presidente de Lanús la tuvo acto seguido el experimentado goleador "granate", José Sand, quien calificó de "muy peligroso volver a los entrenamientos en una fecha tan próxima. Y si eso pasa, no creo que vaya a estar disponible", le indicó a radio Rivadavia el delantero que el próximo 17 de julio cumplirá 40 años.

Y en ese mismo medio Gonzalez García explicó posteriormente que en esa reunión desarrollada esta tarde en el Ministerio de Salud, habló con Lammens "pero nunca de fecha probable de regreso a los entrenamientos".

image.png Nicolás Russo es miembro del Comité Ejecutivo de AFA.

"En lo que quedamos fue en que los equipos de trabajo de ambos ministerios empiecen a conversar a partir de la semana que viene en ciertos protocolos. Propuse cosas como que los jugadores vayan solos y ya vestidos a entrenar y dividir a los planteles. Pero son las ideas que estuvimos hablando y habrá que trabajar con los médicos de los equipos para que no haya riesgos", puntualizó.

"Es lógico pensar en septiembre como un mes para retomar la competencia, aunque sin contagios se podría volver antes", estimó el Ministro de Salud.

Russo, también diputado provincial por el Frente de Todos desde noviembre pasado ("el jueves haremos en la Cámara la primera sesión por teleconferencia", anunció), se mostró siempre a favor de la anulación de los descensos hasta 2022, pero también sostuvo que muchos clubes "pueden utilizar eso para jugar con juveniles", y en ese aspecto fustigó al titular de Agremiados, Sergio Marchi, "porque se le ofreció extender los contratos que vencen en junio hasta diciembre con recortes salariales y se negó".

Y precisamente ese es un punto que tienen en cuenta los dirigentes a la hora de volver a los entrenamientos antes del 30 de junio, ya que estarían empezando a practicar muchos futbolistas que a partir de ese día terminarían sus contratos y ya no formarían parte del futuro plantel, pero a los que en caso de lesionarse en esas prácticas cuya recuperación supere ese plazo, deberían prorrogárselos automáticamente.

La idea puesta sobre la mesa es retornar a las prácticas en grupos de cinco jugadores, como se está realizando en Europa, donde ya volvieron a trabajar bajo estrictos protocolos sanitarios las ligas de España, Alemania, Italia e Inglaterra, entre las más importantes.

Mientras tanto la FIFA también lanzó propuestas protectivas para cuando retomen las competencias en todo el mundo, como por ejemplo que los equipos estén habilitados a realizar cinco cambios por partido en vez de los tres actuales, algo que también provocó polémica y rechazo en varias ligas y especialmente en Argentina, donde por ejemplo el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, estimó que eso "estaría desvirtuando la competencia".

Por lo pronto, entonces, lo único concreto en Argentina es que los que volvieron a las prácticas, y solamente en la provincia de Corrientes, son dos deportes que no son de contacto como el tenis y el remo. El fútbol, aparentemente, tendrá que seguir esperando un tiempo más.