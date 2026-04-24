El gobernador defendió la decisión de avanzar sobre obras viales que corresponden a Nación y la vinculó con la necesidad de sostener la producción. Fue durante el remate del primer lote de soja en Rosario, donde también reclamó más infraestructura, financiamiento y la eliminación de retenciones.

Pullaro: "Si nos hacemos cargo de las rutas nacionales es porque los santafesinos lo necesitan"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , ratificó la decisión de la Provincia de intervenir en la reparación y mantenimiento de rutas nacionales , al sostener que se trata de una medida necesaria ante la falta de respuesta del Gobierno central.

“ Si nos hacemos cargo de las rutas nacionales es porque los santafesinos lo necesitan y porque el Estado nacional no se quiere hacer cargo ”, afirmó durante su participación en el remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 , realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En ese marco, el mandatario remarcó el valor productivo del sector agropecuario: “Refleja el esfuerzo de miles de productores que creen en la fuerza del trabajo y del campo”, señaló, y agregó que esos pilares “definen la identidad productiva de la provincia”.

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Pullaro insistió en que el desarrollo requiere inversión sostenida: “El Estado tiene que apostar al desarrollo de infraestructura para producir más”, dijo, y enumeró obras en marcha como accesos a puertos, el tercer carril de la autopista, el Camino de la Cremería y rutas transversales.

Según explicó, estas intervenciones buscan mejorar la logística: “Nuestros transportistas no pueden seguir atravesando las dificultades que enfrentan cada vez que intentan llegar a los puertos”.

El gobernador fue crítico con el rol de Nación en materia de infraestructura vial: “Es la Nación la que percibe las retenciones agropecuarias, recursos que deberían destinarse a infraestructura”, afirmó.

A pesar de eso, destacó la decisión política de avanzar con recursos propios: “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo. Invertimos porque son nuestros productores, industriales y camioneros quienes transitan esas rutas”.

En tono gráfico, describió el estado de los corredores: “Ya no se trata de pozos, sino de verdaderos cráteres”.

Pullaro vinculó la posible transferencia de rutas a la Provincia con la falta de acción del Gobierno nacional: “Si asumimos esa responsabilidad es porque el Estado nacional no lo hace, aunque el equilibrio fiscal se sostiene en gran medida con recursos de las provincias”.

Además, planteó una mirada crítica sobre el rumbo económico: “No alcanza con recortar o pensar únicamente en timba financiera; es imprescindible fortalecer el sistema productivo”.

Financiamiento e menos impuestos

En otro tramo de su discurso, el mandatario destacó las herramientas de financiamiento impulsadas por la Provincia: “Tenemos acuerdos con ocho entidades financieras para ofrecer tasas subsidiadas y un fondo de garantía”, explicó, en un contexto que calificó como recesivo.

También reiteró el pedido al Gobierno nacional para eliminar las retenciones y defendió la política tributaria santafesina: “Santa Fe tiene hoy la menor carga impositiva de los últimos veinte años”, aseguró.

En ese sentido, precisó que “el campo no paga Ingresos Brutos y la industria tributa el 0,7%”, y detalló beneficios como la deducción de salarios de nuevos empleados y del consumo eléctrico.

“Más de 1.500 firmas ya adhirieron a estos beneficios y unas 4.000 utilizaron la deducción por energía”, indicó.

Pullaro reconoció que estas medidas impactarán en la recaudación: “El Estado dejará de percibir unos 82.000 millones de pesos este año”, pero sostuvo que la estrategia es clara: “Más financiamiento, más infraestructura y menos impuestos”.

Seguridad: “la tasa más baja del siglo”

Por último, el gobernador hizo referencia a la situación en materia de seguridad y agradeció el acompañamiento institucional de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Tomamos decisiones firmes en las cárceles y en las calles, y demostramos que cuando el Estado actúa con determinación puede revertir escenarios adversos”, afirmó.

En ese marco, aseguró que Santa Fe registra actualmente “la tasa de violencia y de delitos más baja del siglo”.