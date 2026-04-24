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Colón lanzó la venta de entradas para el duelo contra Godoy Cruz

A través de las redes, Colón puso en marcha la venta de entradas para el cotejo de la 11ª fecha de la Primera Nacional ante Godoy Cruz

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 16:25hs
Colón lanzó la venta de entradas para el duelo contra Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi

A través de sus canales oficiales, Colón lanzó la venta de entradas para el partido frente a Godoy Cruz de la 11ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el domingo, desde las 19, en el Brigadier López, donde el Sabalero buscará sumar otro triunfo para sostenerse en lo más alto de la zona A.

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En algo que es habitual, solo hay plateas y palcos, ya que el cupo de generales está cubierto por los socios, que vienen acompañando de manera masiva.

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Desde la institución también remarcaron la política de acceso al estadio: todos los hinchas deberán presentarse con su entrada correspondiente y el DNI, sin excepción. La medida apunta a garantizar un control ordenado y evitar inconvenientes en los accesos.

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Un marco que promete en Colón

Con una alta expectativa y la necesidad deportiva de seguir en la cima, Colón volverá a contar con un estadio colmado. El apoyo de la gente, una vez más, se perfila como un factor clave para empujar al equipo en un partido importante.

Colón entradas Godoy Cruz
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