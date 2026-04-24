Independiente cayó ante Riestra y complicó su clasificación en el Apertura

Riestra cortó su racha sin triunfos en el Apertura al imponerse por 2 a 0 ante Independiente en el inicio de la fecha 16

Riestra cortó su racha sin triunfos en el Apertura al imponerse por 2 a 0 ante Independiente en el inicio de la fecha 16. El equipo dirigido por Guillermo Duró consiguió su primera victoria tras 15 fechas, con goles de Mariano Bracamonte y Pedro Ramírez.

El conjunto local mostró una mejor postura desde el inicio y avisó con una volea de Antony Alonso que exigió a Rodrigo Rey. A los 14 minutos, un error defensivo del Rojo abrió el marcador: Ignacio Arce envió un pelotazo largo, Sebastián Valdez y Kevin Lomónaco se descoordinaron y la pelota quedó en poder de Alonso.

Aunque el uruguayo no definió con precisión, Bracamonte aprovechó el rebote para marcar el 1 a 0. Independiente tuvo pocas respuestas en la primera mitad. La más clara llegó tras un error de Arce, que luego se recuperó ante Matías Abaldo, mientras que Facundo Miño evitó una situación más comprometida.

En el complemento, el equipo de Avellaneda generó situaciones aisladas. Felipe Tempone y Lautaro Millán no lograron capitalizar una jugada en el área, y luego Iván Marcone estrelló un remate en el palo antes de que Arce controlara. Riestra, en cambio, volvió a mostrarse efectivo.

A diez minutos del final, el local amplió la ventaja tras un córner ejecutado por Pablo Monje. Marcone desvió involuntariamente el balón, que quedó servido para Ramírez, quien definió de cabeza para sellar el 2 a 0.

Con una actuación discreta, Independiente dejó pasar la chance de asegurar su lugar en los playoffs y deberá buscar la clasificación en la próxima fecha ante San Lorenzo. Riestra, por su parte, logró un triunfo necesario para cerrar una racha negativa y sumar confianza en el tramo final del campeonato.

Embed - LA PRIMERA VICTORIA DEL MALEVO EN EL TORNEO FUE ANTE EL ROJO | Riestra 2-0 Independiente | RESUMEN

Formaciones de Riestra e Independiente

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Mariano Bracamonte, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Pedro Ramírez; Jonathan Herrera, Antony Alonso; Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutierrez, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Goles en el primer tiempo: 13m Mariano Bracamonte (R).

Goles en el segundo tiempo: 35m Pedro Ramírez (R).

Cambios en el segundo tiempo: 20m Felipe Tempone por Montiel (I); Lautaro Millán por M. Pérez (I); 22m Nicolás Watson por Bracamonte (R); Gabriel Obredor por Herrera (R); 37m Rodrigo Sayavedra por P. Ramírez (R); Gonzalo Flores por Smarra (R); 42m Facundo Valdéz por Abaldo (I); Milton Valenzuela por Zabala (I); 47m Ángel Stringa por Alonso (R).

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.