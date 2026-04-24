Quién es Aaron Trioni, el influencer bajo la lupa de la Justicia por la promoción de casinos online ilegales

El influencer santafesino Aaron Trioni quedó en el centro de la investigación judicial por presunta promoción de plataformas de apuestas online a través de redes sociales.

El influencer santafesino Aaron Trioni quedó en el centro de la investigación judicial vinculada a la explotación del juego clandestino mediante la promoción de plataformas de apuestas online a través de redes sociales. Este viernes por la mañana allanaron su casa en el country El Paso. En diciembre del año pasado la PDI ya había realizado un procedimiento en el mismo inmueble tras una denuncia vinculada a sorteos ilegales.

Con el usuario de Instagram aaronn.0k , Trioni construyó una audiencia de cientos de miles de seguidores, en su mayoría jóvenes, a partir de contenido vinculado a autos, motos y sorteos. Sin embargo, detrás de esa dinámica de interacción digital, la Justicia intenta determinar si operaba un esquema de captación de usuarios para sitios de apuestas no autorizados en la provincia de Santa Fe.

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La causa, que se tramita en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, investiga la posible infracción al artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la organización y explotación de juegos de azar sin autorización. Según las actuaciones, el mecanismo no se limitaba a simples publicaciones, sino que incluiría la difusión sistemática de enlaces a plataformas de apuestas online ilegales.

Investigación

De acuerdo con la investigación, estas plataformas —no habilitadas por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe— podían ser utilizadas incluso por menores de edad, lo que agrava el cuadro y refuerza el eje de la denuncia inicial. La hipótesis judicial sostiene que las redes sociales habrían funcionado como canal de acceso directo a estos sitios, sin controles ni regulaciones.

En ese contexto, la Policía de Investigaciones llevó adelante allanamientos en una vivienda del country El Paso, en Santo Tomé, vinculada al influencer. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentación y dinero en efectivo, elementos que ahora son analizados para reconstruir el circuito económico de la operatoria.

Los investigadores buscan establecer si existía un esquema de monetización asociado a la derivación de usuarios hacia las plataformas de apuestas, ya sea mediante comisiones, acuerdos comerciales o sistemas de referidos, una modalidad frecuente en el universo del juego online ilegal. Este punto resulta clave para determinar el grado de participación y eventual responsabilidad penal.

Allanamientos

Además, no se trata de un hecho aislado. El domicilio ya había sido allanado meses atrás en una causa vinculada a sorteos sospechados de no contar con autorización legal. En ese procedimiento se incautaron bienes que habrían sido utilizados como premios, entre ellos un automóvil, lo que refuerza la hipótesis de una actividad sistemática y sostenida en el tiempo.

El caso también se conecta con la creciente preocupación por el rol de los influencers en la promoción de contenidos sensibles, especialmente aquellos relacionados con apuestas. La combinación de masividad, llegada a públicos jóvenes y ausencia de regulación efectiva configura un escenario complejo para los organismos de control.

En paralelo, la figura de Trioni ya había generado controversia pública por la organización de eventos masivos, como caravanas de motos en la zona de Monte Vera y Ángel Gallardo, que despertaron reclamos vecinales por riesgos en la vía pública. Ese antecedente refuerza su perfil como generador de convocatorias de alto impacto, ahora bajo análisis judicial.