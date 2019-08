"No van a tener problemas los que vengan a Maracaibo"

Zulia FC está transitando una histórica Copa Sudamericana. Creado en 2005 pero con vaivenes económicos que lo pusieron en jaque, la entidad de Maracaibo confió en César Farías, quien asumió el reto y compró el elenco que será adversario de Colón en los cuartos de final.

El propietario del equipo venezolano charló con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció: "Me pidió en su momento el gobernador del estado que compráramos el equipo porque se iba al descenso, trabajamos contrarreloj, empezamos a armar un nuevo plantel, el segundo semestre nos metimos en Liguilla, salimos campeón de Copa Venezuela y el torneo después, entramos a la Copa Libertadores donde estuvimos con Lanús en fase de grupos. Todo eso en cuatro años y medio".

Más adelante, agregó: "Todo lo que conseguimos fue con muchos jugadores de la zona, exportamos buena cantidad a Italia, a Chile, tuvimos una buena autogestión, se creció en la estructura de campo, gimnasio, oficinas, que nos permitió dar algo distinto".

Cuando debió hacer mención a la realidad que está padeciendo Maracaibo, ciudad en la que está ubicado el Zulia FC, Farías enfatizó que "es una ciudad petrolera pero vive una imagen sin electricidad, largas colas para cargar combustible, en un estado rico en petróleo, son cosas que no entendemos en nuestra sociedad, pero con mucho trabajo este grupo, con carácter necesario avanzamos de ronda para enfrentar a un equipo argentino como es Colón".

A la distancia se tejen muchas versiones respecto a los inconvenientes que no solamente puede tener el plantel sabalero, sino los hinchas que pretenden alentar al equipo la semana entrante. Al respecto, el mandamás sostuvo: "No van a tener problemas porque tendrán los que deseen venir una vía Caracas o Panamá, Maracaibo está a una hora y cuarto de Panamá, por la seguridad se toman medidas de precaución, están protegidos los equipos, anteriormente Palestino no tuvo problemas y Nacional Potosí tampoco, a veces hay especulaciones más de lo normal".

Siempre en tren de analizar la realidad venezolana, Farías enfatizó que "es un país rico empobrecido, el fútbol puede tener la posibilidad de jugar la Copa Libertadores o Sudamericana, le da una forma distinta al jugador de mostrarse al mundo, es un bálsamo para una región que lo dispara para beneficio, hay dificultades pero estamos dispuestas a superarla. Yo vivo en Estados Unidos y creo en el sistema de franquicias, el fútbol necesita organización y Sudamérica está carente de ello. Los dirigentes lo hacen por pasión. Nosotros trabajamos para tener una estabilidad económica con garantías de funcionamiento".