Novak Djokovic se bajó del Masters 1000 de París

El tenista serbio Novak Djokovic no disputará el torneo Masters 1000 de París, a disputarse a partir del 28 de octubre, y dará por cerrada su participación en la temporada 2024 del tenis ATP.

“Nole”, que ocupa el cuarto puesto del ranking mundial, todavía no aclaró el motivo de su retirada, pero perderá los 1.000 puntos que defendía del torneo francés, al haber sido campeona en la edición anterior, bajará al quinto lugar en el ranking y puede llegar a perderse las ATP Finals, por lo que volvería a la práctica profesional el año próximo.

La no participación del ex número 1 del mundo no es una sorpresa. El serbio había anunciado en algunas ocasiones que iba a centrar su carrera en la participación en los torneos Grand Slam, restándole importancia al ranking mundial y a la clasificación a las ATP Finals, a las que sólo acceden los ocho jugadores que más puntos cosechen en la temporada.

Además, Djokovic ya logró su principal objetivo del año: fue campeón olímpico en los Juegos de París, derrotando en la final al español Carlos Alcaraz, y consiguió el único título que le faltaba en su amplia trayectoria en el deporte de la raqueta.

La confirmación de la baja de Djokovic en el Masters 1000 de París

Aunque su ausencia era un rumor que tenía bastante fuerza, los fanáticos todavía tenían expectativas de que participara debido a que en el último torneo de Maestros, en Shanghái, habían surgido los mismos comentarios pero el serbio terminó jugando e incluso llegó a la final, en la que perdió contra el actual número 1, el italiano Jannik Sinner.

Con este cierre de temporada tempranero, la clasificación de Djokovic a las mencionadas Finals se ve complicado: el serbio está séptimo en este ranking, conocido como race, y al no disputar el torneo parisino, puede ser superado por sus principales competidores: el noruego Casper Ruud, el ruso Andrey Rublev y el australiano Alex De Minaur. Igualmente, en caso de clasificar, no está claro si Djokovic disputaría las finales.

Por último, la pérdida de los 1.000 puntos que defendía en este torneo lo hará bajar al 5° puesto de la numeración mundial y culminará la temporada sin conseguir títulos ATP, por tercera vez en su exitosa carrera.