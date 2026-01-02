Nuevo líder en Italia: Milan ganó y trepó a la punta

El conjunto rojinegro derrotó al Cagliari por 1 a 0 y de esta manera, Milan es el nuevo puntero del Calcio

Milan venció a Cagliari y es lider en el Calcio.

El Milan le ganó al Cagliari por 1 a 0 en el partido que disputaron este viernes en el estadio Unipol Domus, por la decimoséptima fecha de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano. El único gol del encuentro fue convertido por el delantero portugués Rafael Leao, cuando iban cuatro minutos de la segunda mitad.

Con el triunfo, el Milan subió parcialmente a la punta de la primera división del fútbol italiano, con 38 puntos en 17 encuentros, mientras que el local se ubica en el decimocuarto puesto, con 18 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto “Rossoneri” recibirá al Genoa, el próximo jueves 8 de enero a partir de las 16:45, mientras que el Cagliari será visitante del Cremonese, el mismo jueves a las 14:30 (ambos en horario argentino).

El partido no tuvo llegadas de peligro hasta los 31 minutos, con un centro desde la izquierda para el mediocampista Michel Adopo, cuyo cabezazo fue alto pero a las manos del arquero Mike Maignan.

A los 37 minutos, el carrilero del local Luca Mazzitelli recibió un pase filtrado por el costado izquierdo, controló y remató buscando el primer palo, aunque el tiro salió desviado.

Embed - EL MILAN NO AFLOJA: GANÓ CON GOL DE LEAO Y ES EL NUEVO LÍDER | Cagliari 0-1 Milan | RESUMEN

El Milan tuvo su primer ataque de riesgo apenas comenzado el primer tiempo, con un remate desde el costado izquierdo del área de Leao, que tomó altura e impactó en el travesaño.

A los cuatro minutos, el mediocampista Adrien Rabiot subió por derecha y metió un centro buscapié para Leao, que se acomodó y remató alto, convirtiendo el único gol del partido.

En 41 minutos, una combinación entre Nicolás Fullkrug y el delantero Christian Pulisic permitió el remate del estadounidense, cuyo tiro potente al primer palo fue contenido por el arquero Elia Caprile.

El experimentado mediocampista croata Luka Modric estuvo cerca de convertir el segundo gol tres minutos después, con un disparo bajo en un tiro libre que Caprile pudo desviar antes de que entre por el rincón.