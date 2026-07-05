Ocho jugadores de Túnez dieron positivo en el Mundial

El caso no sería tratado, en principio, como dopaje intencional, sino como una posible contaminación por carne ingerida en México.

Ocho jugadores de la Selección de Túnez arrojaron resultados positivos por trazas de clembuterol en controles antidoping realizados durante el Mundial 2026, en un caso que generó alarma pero que, por ahora, apunta a una posible contaminación alimentaria y no a un dopaje intencional.

El clembuterol es una sustancia prohibida en el deporte y se utiliza como broncodilatador, ya que ayuda a relajar las vías respiratorias en los pulmones. Sin embargo, también puede tener efectos vinculados al rendimiento físico, motivo por el cual aparece dentro de las sustancias controladas por las autoridades antidopaje.

Según trascendió en medios internacionales, los futbolistas tunecinos involucrados no fueron identificados públicamente y el caso quedó bajo análisis, ya que las muestras habrían presentado cantidades muy bajas de la sustancia.

La principal hipótesis es que los resultados estén vinculados a carne contaminada consumida durante la estadía del plantel en México, un problema que ya cuenta con antecedentes en competencias deportivas realizadas en ese país.

Por ese motivo, el episodio no necesariamente derivaría en sanciones inmediatas para los futbolistas, ya que las normas antidopaje contemplan una investigación específica cuando aparecen trazas reducidas de clembuterol y existe la posibilidad de contaminación alimentaria.

El caso golpea a Túnez después de una participación muy floja en la Copa del Mundo, donde quedó eliminado en la fase de grupos sin victorias y con una de las peores campañas del torneo.

Cómo le fue a Túnez en el Mundial 2026

El seleccionado africano perdió sus tres partidos, recibió 12 goles y apenas marcó 2, números que lo dejaron entre los equipos de peor rendimiento general del Mundial 2026.

Además del escándalo por los controles, Túnez ya había atravesado días convulsionados durante la competencia, con malos resultados, cambios internos y una eliminación temprana que profundizó la crisis deportiva.

De confirmarse que los resultados fueron producto de contaminación por carne, los jugadores podrían evitar sanciones, aunque el caso seguirá bajo revisión de las autoridades correspondientes hasta que se complete el proceso