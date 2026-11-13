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Torneo Oficial A2: Regatas (SF) pasó a semifinales y tres series necesitarán un desempate

Regatas Santa Fe venció como visitante a UNL por 77-63 y se metió en semifinales del Oficial A2. Las otras series irán a un tercer y decisivo partido.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2026 · 07:41hs
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Torneo Oficial A2: Regatas (SF) pasó a semifinales y tres series necesitarán un desempate

Regatas Santa Fe eliminó a UNL, en tanto Santa Rosa, Alumni y Macabi estiraron sus definiciones en el Torneo Oficial A2. Los desempates irán el sábado a las 21.30.

TORNEO OFICIAL A2 – CUARTOS DE FINAL – JUEGO 2

Jueves 12 de noviembre

Santa Rosa 67 (Valentino Berli 22) – Kimberley 63 (Luca Ceñal 12) (serie 1-1)

Argentino (SC) 62 (Francisco Nuñez 16) – Alumni (LP) 71 (Juan Aldaz 12) (serie 1-1)

UNL 63 (Agustín Fernández 22) – Regatas (S) 77 (Martín Woisard 14) (serie 0-2)

Macabi 83 (Gonzalo Verbauwede 18) – Regatas Coronda 61 (Matías Oyarzabal 13) (serie 1-1)

REPOSICIONAMIENTO – FECHA 2

Jueves 12 de noviembre

Almagro B 58 (Juan Tkaczyk 18) – CUST B 65 (Nicolás Nessier 20)

Oficial Regatas UNL
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