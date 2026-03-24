Orlando City presentó a Antoine Griezmann y será rival de Messi

La franquicia de la MLS hizo oficial la llegada del delantero que se irá libre de Atlético de Madrid y se sumará a su nuevo club luego del Mundial

Orlando City presentó durante la mañana del martes y de manera oficial a Antoine Griezmann, quien se sumará a la franquicia de la MLS luego del Mundial. El delantero de 35 años no renovará su contrato con Atlético de Madrid y se irá a los Estados Unidos con el pase en su poder.

Las redes sociales del equipo norteamericano informaron que el vínculo se extenderá hasta mediados de 2028, con la chance de renovar por una temporada más. Además, se publicaron diferentes contenidos con el repaso de su carrera bajo la leyenda “probado en los escenarios más importantes del mundo”.

El futbolista francés vestirá la camiseta del clásico de Inter Miami, que tiene a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Más allá de la rivalidad que existe con ambos a nivel selección, Girezmann fue compañero de la Pulga en Barcelona y también compartió plantel con el mediocampista en Atlético de Madrid.

Después de completar las Inferiores en Real Sociedad, donde tuvo su debut profesional y fue campeón de la segundo división, el atacante protagonizó dos ciclos en el Colchonero y en el medio jugó para el conjunto catalán. También tuvo una destacada participación con su país, con el que fue campeón mundial.

El club que más lo marcó a lo largo de su carrera fue justamente Atlético de Madrid, donde hasta el momento es el máximo goleador histórico (211 tantos) y ganó tres títulos (Europa League, Supercopa de Europa y Supercopa de España). Por su parte, en Barcelona conquistó la Copa del Rey.

Con la camiseta de Francia consiguió la Eurcocopa Sub-19 y la UEFA Nations League, aunque lo más destacado sin dudas fue el Mundial de Rusia 2018. El delantero también integró la lista en la Copa del Mundo de Brasil 2014 (fue eliminado en cuartos) y en Qatar 2022 (cayó en la final con Argentina).