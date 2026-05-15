Se completó la penúltima fecha de la zona A2 del Torneo Apertura 2026, con la victoria amplia de Alumni sobre Centenario en Gálvez.
Torneo Apertura A2: Alumni alcanzó a Kimberley en la cima
Alumni alcanzó a Kimberley en la punta de la A2 del Torneo Apertura, tras vencer como visitante a Centenario por 90-53.
Por Ovación
Este resultado le permitió a la Locomotora Verde alcanzar a Kimberley en la vanguardia, a sabiendas que tiene ventaja deportiva en caso de empate.
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 10
MIÉRCOLES 13 DE MAYO
Kimberley 64 (Lisandro Ríos 21) - El Quillá 82 (Matías Cepeda 15)
Regatas (SF) 95 (Lázaro Astulfi 18) - Argentino (SC) 58 (Bautista Favre 19)
JUEVES 14 DE MAYO
Centenario 53 (Santiago Fedele 10) - Alumni 90 (Alvaro Motura 21)
CUST B 60 (Manuel Escandell 22) - Macabi 58 (Felipe Bonus 17)
UNL 63 (Franco Pérez 24) - Santa Rosa 71 (Valentino Berli 16)
Libre: Regatas Coronda
TABLA DE POSICIONES
Alumni y Kimberley 16 (7-2); El Quillá, Macabi y Regatas (SF) 15 (6-3); Regatas Coronda 14 (5-4); Santa Rosa 13 (4-5); Argentino 12 (3-6); UNL 12 (2-8); CUST B y Centenario 11 (2-7)
Fuente: ASB