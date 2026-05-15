Torneo Apertura A2: Alumni alcanzó a Kimberley en la cima

Alumni alcanzó a Kimberley en la punta de la A2 del Torneo Apertura, tras vencer como visitante a Centenario por 90-53.

15 de mayo 2026 · 07:40hs
Se completó la penúltima fecha de la zona A2 del Torneo Apertura 2026, con la victoria amplia de Alumni sobre Centenario en Gálvez.

Este resultado le permitió a la Locomotora Verde alcanzar a Kimberley en la vanguardia, a sabiendas que tiene ventaja deportiva en caso de empate.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 10

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

Kimberley 64 (Lisandro Ríos 21) - El Quillá 82 (Matías Cepeda 15)

Regatas (SF) 95 (Lázaro Astulfi 18) - Argentino (SC) 58 (Bautista Favre 19)

JUEVES 14 DE MAYO

Centenario 53 (Santiago Fedele 10) - Alumni 90 (Alvaro Motura 21)

CUST B 60 (Manuel Escandell 22) - Macabi 58 (Felipe Bonus 17)

UNL 63 (Franco Pérez 24) - Santa Rosa 71 (Valentino Berli 16)

Libre: Regatas Coronda

TABLA DE POSICIONES

Alumni y Kimberley 16 (7-2); El Quillá, Macabi y Regatas (SF) 15 (6-3); Regatas Coronda 14 (5-4); Santa Rosa 13 (4-5); Argentino 12 (3-6); UNL 12 (2-8); CUST B y Centenario 11 (2-7)

Fuente: ASB

Apertura Alumni Kimberley
Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Colón se lo empató a Unión sobre el cierre en un clásico femenino lleno de emoción

CRAI y Santa Fe RC afrontan otra fecha clave en la pelea grande del Regional del Litoral

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe