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Jorgelina Cardoso se sumó fuerte a la pelea de Diego Milito con Ángel Di María

La esposa del líder de Rosario Central salió a cruzar al presidente de Racing luego de las polémicas en el Gigante que dejaron en llamas a La Academia

14 de mayo 2026 · 21:48hs
Jorgelina Cardoso salió a defender a su esposo Ángel Di María.

Jorgelina Cardoso salió a defender a su esposo Ángel Di María.

Ángel Di María recibió un fuerte respaldo familiar luego de quedar en el centro de la escena por sus publicaciones tras la clasificación de Rosario Central ante Racing en el Torneo Apertura 2026. Quien fiel a su estilo salió a apoyarlo públicamente fue su esposa Jorgelina Cardoso, compartiendo su mensaje y dedicándole unas palabras en redes sociales.

El apoyo de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María

“Amo cómo defendés a tu club dentro y fuera de la cancha, sos mi orgullo”, escribió la pareja del campeón del mundo en una historia de Instagram junto a corazones azules y amarillos. Luego, completó el posteo con otro mensaje breve: “Te amo”.

La reacción de Cardoso apareció después del extenso descargo del Fideo, que respondió a las críticas por el arbitraje de Darío Herrera en el duelo disputado en el Gigante de Arroyito. Las publicaciones rápidamente se viralizaron entre los hinchas canallas y generaron miles de comentarios.

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La polémica se encendió tras las declaraciones de Diego Milito, presidente de Racing, quien cuestionó con dureza lo ocurrido en el encuentro. “Hoy nos sentimos robados”, lanzó el dirigente. Además, agregó: “El fútbol argentino está roto”.

El mandamás de La Academia también expresó su malestar por distintas situaciones vinculadas al arbitraje. “Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente", sostuvo.

A raíz de esas críticas, el campeón del mundo publicó un mensaje con frases contundentes que generaron repercusión en el ambiente futbolero. “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió el extremo en sus líneas más controversiales.

Además, el rosarino dejó otra reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta al titular racinguista: “Muchos de los que quieren cambiar el fútbol no pueden ni dirigir su club”.

En su publicación, el futbolista también defendió el trabajo arbitral y cuestionó algunas imágenes televisivas difundidas tras el partido. Puntualmente, se refirió al gol anulado a Alejo Véliz y aseguró que se utilizaron cámaras seleccionadas para justificar la posición adelantada.

“El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta”, cerró el atacante en un mensaje que alimentó todavía más el debate.

Jorgelina Cardoso Ángel Di María Diego Milito
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