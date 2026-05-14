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Paulo Dybala cambió de representante y en Boca vuelven a ilusionarse

La Joya pasó a trabajar con Kristian Bereit, un agente con fuerte vínculo con futbolistas ligados al mundo xeneize, y su futuro en la Roma sigue sin definirse

14 de mayo 2026 · 21:36hs
Paulo Dybala no seguiría en Roma y Boca se ilusiona con sumarlo al plantel.

@OfficialASRoma

Paulo Dybala no seguiría en Roma y Boca se ilusiona con sumarlo al plantel.

El futuro de Paulo Dybala volvió a sacudir al mundo Boca: el delantero argentino cambió de representante y comenzó a trabajar con Kristian Bereit, un agente con vínculos directos con varios jugadores que pasaron o están relacionados con el club de la Ribera.

Paulo Dybala y la chance de jugar en Boca

La noticia encendió rápidamente la ilusión de los hinchas xeneizes, porque Bereit trabaja con nombres muy cercanos al universo azul y oro, como Ander Herrera, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Sergio “Chiquito” Romero y Marcos Rojo, entre otros.

Si bien este movimiento no significa que Dybala esté cerca de ponerse la camiseta xeneize, el cambio de representación cayó como una señal sugestiva en medio de un contexto cargado de rumores: el campeón del mundo está a pocas semanas de quedar libre en la Roma y todavía no definió su continuidad en el club italiano.

En Boca miran la situación de reojo y con una mezcla de cautela e ilusión. No hay una negociación cerrada ni una confirmación formal, pero el dato no pasó inadvertido: el nuevo entorno del delantero cordobés conoce el camino a Brandsen 805 y ya tuvo participación en operaciones vinculadas al club durante los últimos mercados.

Dybala, de 32 años, mantiene abierta la incógnita sobre su futuro. Tras la victoria de la Roma ante Parma, fue consultado por su continuidad y dejó una respuesta breve pero contundente: “No sé nada, yo también quisiera saberlo”, en diálogo con Sky Sports Italia.

El club italiano, según trascendió, pretende renovarle con una importante reducción salarial, mientras que Boca se mantiene expectante ante una oportunidad que, por nombre, jerarquía y contexto, podría transformarse en una de las bombas del mercado.

Por ahora, la ilusión xeneize se alimenta más de señales que de certezas. Pero en un mercado donde los guiños también juegan, el cambio de representante de Dybala volvió a poner su nombre en el centro de la escena y reactivó una pregunta que en Boca nadie se anima a apagar: ¿y si esta vez sí?

Paulo Dybala Boca Roma
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