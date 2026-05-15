Santa Fe arranca el viernes con neblina y frío: qué dice el pronóstico para el fin de semana La ciudad amaneció con 10° y cielo despejado. No se esperan lluvias en los próximos días 15 de mayo 2026 · 07:42hs

gentileza Niebla en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, con frío, neblina y una temperatura de 10.4° a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 18°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que las masas de aire en la región mantienen una configuración tal que permite que mientras en altura se mantienen los flujos fríos desde el sur/suroeste, en superficie se alternan corrientes cálidas con corrientes frías. Esta situación genera que el sistema se mantenga estable, con presiones atmosféricas normales a superiores a lo normal y con jornadas que se alternan entre mayormente soleadas y con nubosidad variable, no obstante ello a priori no se esperarían eventos de lluvias ni lloviznas en la región. Respecto a las temperaturas, se mantienen oscilando dentro de los rangos observados a lo largo de la semana y presentando una amplitud térmica adecuada para que las jornadas sean en general agradables.

Sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 8º y poco cambio de las máximas, 19º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados al sur/suroeste hacia la tarde.

En tanto para el domingo se espera una jornada con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales durante la jornada. Condiciones estables y con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 11º y suave descenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste. Por último se espera un lunes parcialmente nublado a despejado con condiciones estables y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 16º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al sur por momentos y disminuyendo su intensidad a leves a lo largo de la jornada. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe