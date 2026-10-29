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Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

El argentino afronta una nueva fecha sin puntos en sus últimas carreras. Antonelli puede convertirse en el campeón más joven.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 10:00hs
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Franco Colapinto busca recuperarse en México y Antonelli puede hacer historia como campeón de la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1 con el Gran Premio de México, correspondiente a la decimonovena fecha del calendario. El piloto de Alpine necesita revertir una seguidilla adversa que lo dejó sin sumar en las últimas cuatro competencias, mientras Kimi Antonelli llega con posibilidades de alcanzar un récord histórico y consagrarse campeón con apenas 20 años.

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Colapinto necesita cortar la mala racha en México

El representante argentino llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez con la misión de recuperar competitividad y volver a meterse en la zona de puntos. Su presente no es sencillo: no logró sumar en los cuatro Grandes Premios anteriores y sufrió cuatro abandonos en cinco carreras, en una serie que incluyó complicaciones en Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos.

A este panorama se suma que Pierre Gasly, su compañero en Alpine, también tuvo dificultades para conseguir resultados destacados. La falta de puntos de ambos pilotos perjudicó las aspiraciones de la escudería francesa en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores, donde busca acercarse nuevamente a Racing Bulls.

Además, Colapinto no participará de la primera práctica libre en México, por lo que su actividad inicial estará condicionada por esa ausencia. El equipo deberá aprovechar las restantes sesiones para encontrar la mejor puesta a punto y llegar preparado a la clasificación y a la carrera del domingo.

El circuito mexicano, ubicado en la Ciudad de México, cuenta con 17 curvas y una extensión de 4,304 kilómetros. Sus características representan un nuevo examen para Alpine, que necesita mejorar su rendimiento para volver a competir con posibilidades concretas de sumar.

Antonelli, ante la posibilidad de convertirse en el campeón más joven

Mientras Colapinto busca dejar atrás sus dificultades, Kimi Antonelli tendrá la oportunidad de protagonizar un momento histórico en la categoría. El piloto italiano de Mercedes puede asegurarse el campeonato este fin de semana y establecer una nueva marca de precocidad en la máxima división del automovilismo.

Para conseguirlo, Antonelli necesita terminar la carrera en la novena posición o en un puesto superior, o bien beneficiarse de que George Russell y Lewis Hamilton no consigan la victoria. Si se cumplen esas condiciones, podrá celebrar la consagración con 20 años.

Hasta ahora, el récord pertenece a Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer título mundial en 2010, cuando tenía 23 años, cuatro meses y 11 días. La posibilidad de que Antonelli supere esa marca convierte al Gran Premio mexicano en una de las citas más atractivas de la temporada.

El cronograma del GP de México

La actividad se desarrollará durante tres jornadas, con horarios correspondientes a la Argentina.

Viernes 30 de octubre

  • Práctica libre 1: 15.30.

  • Práctica libre 2: 19.

Sábado 31 de octubre

  • Práctica libre 3: 14.30.

  • Clasificación: 18.

Domingo 1 de noviembre

  • Carrera: 17.

Franco Colapinto historia México Antonelli
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